Йога для початківців та профі у Львові

Щоб підтримувати красу й здоров’я, потрібно правильно харчуватись, дотримуватись розпорядку дня, доглядати за шкірою та волоссям, а також займатись фізичними вправами. Якщо ви хочете, щоб ваше тіло було підтягнутим, шкіра гладкою й пружною, форми рельєфними, пропонуємо додати у свій ритм життя вправи йоги . Легко та без зайвого перевантаження ви будете роками залишатись у гарній формі.
Займатись йогою можуть всі охочі, незалежно від віку, статі, рівня фізичної підготовки. Розпочати тренування можна без попередньої підготовки та на регулярних заняттях поступово покращувати свій рівень. Навіть якщо у вас є хронічні хвороби, протипоказання, які не дозволяють займатись іншими видами спорту, йога стане чудовим способом безпечного та корисного фізичного навантаження.
Заняття з йоги в центрі Три стихії
В оздоровчому центрі з вами працюють кваліфіковані тренери, що враховують індивідуальні властивості, стан вашого здоров’я. Ви покупаєте абонемент, приходите на заняття та отримуєте насолоду від плавних й ефективних вправ, атмосфери спокою та затишку. Перевагами йоги в Три стихії є:
- світлі та комфортні зали;
- професійні фахівці;
- наявність всього необхідного обладнання;
- можливість займатись з групою або відвідувати індивідуальні сеанси йоги з обраним тренером;
- доступні ціни.
Для кого підходить йога? Ця індійська гімнастика з терапевтичним ефектом, яку пропонують відвідувати у львівському оздоровчому центрі Три стихії, вам підходить, якщо ви хочете:
- розвинути гнучкість свого тіла;
- схуднути, не застосовуючи хімічних препаратів;
- зміцнити організм, підвищити витривалість;
- підтримувати привабливу фізичну форму;
- навчитись правильно дихати;
- навчитись керувати своїм тілом на просунутому рівні.
Коли не можна займатись йогою?
Відвідувати йогу не рекомендується, якщо у вас:
- гострі форми хвороб;
- інфекційні хвороби;
- лихоманка;
- післяопераційний стан;
- свіжі шрами, переломи, опіки, відкриті рани.
Також на заняття не слід приходити, якщо у вас є індивідуальні протипоказання та займатись вправами вам не дозволяє сімейний лікар.
Що потрібно на заняттях йогою?
Що вам потрібно, щоб займатись йогою? Перелік невеликий:
- бажання та гарний настрій;
- зручний одяг, що не обтяжує дії, не стискає тіло, не викликає якихось інших відчуттів дискомфорту;
- килимок, на якому ви будете займатись (якщо у вас його немає, ви зможете скористатись килимками, наявними в центрі).
Перед початком тренувань у вас є можливість відвідати пробне заняття, щоб визначитись з тренером, відчути навантаження, з яким ви будете працювати перший час. Якщо потрібна попередня консультація, зв’яжіться з адміністраторами зручним способом та отримайте відповідну допомогу.