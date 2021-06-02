На прямій телефонній лінії – начальник Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області Геннадій ВАЩЕНКО. Ставте йому питання

У вас з’явилися запитання стосовно можливих порушень діючого законодавства при витрачанні бюджетних коштів, використанні державного чи комунального майна на підприємствах, в організаціях і закладах регіону і стосовно них ви б хотіли безпосередньо поспілкуватися з керівником територіального органу державного фінансового контролю. Тоді телефонуйте.
04 червня 2021 року з 10.00 до 11.00 години за номером (061) 764-86-70 на прямій телефонній лінії на ваші запитання буде відповідати начальник Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області Геннадій Владиславович ВАЩЕНКО.