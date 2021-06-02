Операція «Курорт-2021»: за чотири дні виявлено 44 порушення

У Запорізькій області розпочалася операція «Курорт-2021», в ході якої фахівці податкової служби регіону контролюватимуть дотримання вимог чинного законодавства суб’єктами господарювання, що діють у місцях масового відпочинку на узбережжі Азовського моря.
Перевірочні заходи вже проводились наприкінці травня у Бердянську та Приморську. Протягом чотирьох днів податківці здійснили 39 фактичних перевірок підприємців, які реалізують алкогольні напої і тютюнові вироби та мають ризики у своїй діяльності, наприклад, незначні виторги, проведені через РРО (менше п’яти тисяч гривень), низький рівень нарахування акцизного податку та інше.
На сьогодні за результатами перевірок очікуються донарахування 139 тисяч гривень штрафних санкцій. Найпоширенішими виявленими порушеннями є: непроведення розрахункових операцій через РРО; продаж алкогольних напоїв на розлив без присвоєння статусу суб’єкта господарювання громадського харчування; продаж тютюнових виробів без марок акцизного податку; продаж алкогольних напоїв за цінами нижчими за встановлені мінімальні роздрібні ціни; продаж підакцизних товарів без зазначення коду товарної підкатегорії відповідно до УКТЗЕД та порушення обліку товарно-матеріальних цінностей за місцем реалізації.
Так, під час перевірки магазину у Приморську фахівці податкової служби регіону встановили продаж тютюнових виробів без наявності ліцензії. За результатами спільних заходів з працівниками правоохоронних органів було вилучено 6 пачок суміші для кальяну та 182 пачки сигарет.