Стилісти розповіли, як не можна носити босоніжки

Босоніжки – один з найулюбленіших літніх видів взуття. Вони легкі, практичні та зносостійкі. Це гарне рішення як для романтичних прогулянок, так і для ділового дрес-коду або запальної вечірки. В Україні купити шкіряні босоніжки жіночі можна швидко та за доступною ціною.
Приємно відзначити, що продукція вітчизняних виробників не поступається в якості та вишуканості іноземним брендам. Наприклад, в каталозі відомого вітчизняного виробника Касандра можна представлене стильне взуття з натуральної шкіри. Сьогодні босоніжки вважаються майже універсальним варіантом до будь-якого аутфіту… але існують певні виключення.
4 головних табу: на замітку модницям
Якими б різноманітними не були фасони босоніжок і якою б демократичною не була мода, деякі варіанти будуть сприйняті оточуючими за несмак. До списку небажаних поєднань потрапили:
- Джогери. Модні брюки цього сезону досить неоднозначно виглядають поряд з босоніжками. Краще підібрати до них кеди, кросівки, мокасини.
- Панчохи. Якщо не хочете почути в спину сміх або непристойні пропозиції, не поєднуйте босоніжки з колготками будь-якого типу – з прозорими, кольоровими, сітчастими. Мода вдягати панчохи під босоніжки минула багато років тому.
- Легінси. Спокусливі штанці можна носити не тільки з кросівками чи мокасинами, але й – з чобітками, сланцями чи в’єтнамками. Але босоніжки на каблуку стануть моветоном.
- Шкарпетки. Деякі «модниці» примудряються вдягати під босоніжки базові шкарпетки. Останнім часом на подіумах можна зустріти моделей в босоніжках та дизайнерських шкарпетках (але не в базових).
Звичайно ж, екстравагантним відчайдухам дозволено все. Ваша душа просить самовираження саме в одному з заборонених поєднань? Вирушайте назустріч експерименту, гордо ознаменувавши свій стиль «еклектикою» – іноді це спрацьовує.
Fashion-помилки: а ви так робите?
Звичка вибирати взуття «з запасом» може стати фатальною для літнього образу. На відміну від завеликих чобіт чи ботинок, невідповідність розміру босоніжок буде очевидною. Складається враження подарованого взуття або придбаного на дешевій розпродажі.
Босоніжки з прозорими вставками вже не є актуальними, тому краще замінити їх моделями з натуральної шкіри. Яким би оптимістом не була людина, сподіватися на чарівне перетворення тісного взуття на комфортне не потрібно. Звичайно, натуральна шкіра справді дещо розношується. Але необхідно притримуватися розумного компромісу та не намагатися копіювати сестер Попелюшки.
Не варто взувати високі підбори тим, хто вимушений щоденно багато переміщатися. В перші години ваш образ буде дійсно жіночий та неперевершений… Але потім «сум в очах» через біль у щиколотках зіпсує враження. Шляхетною альтернативою стане каблучок середньої або малої висоти. До речі, він може бути як товстим, так і тоненьким.
Дотримання цих нескладних порад допоможе вам виглядати неперевершено та почувати себе зручно у будь-якій ситуації.