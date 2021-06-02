Захистити історичні будівлі від можливого знищення закликає Асоціація міст України

Річ у тім, що Мінкультури разом із низкою ОДА просять народних депутатів невідкладно розглянути законопроєкти про протидію хаотичній забудові. Алі ці законопроєкти щодо захисту нерухомої культурної спадщини містять низку недоліків, які шкодять місцевому самоврядуванню. Прийняття законопроєктів №4561 та №4562 значно ускладнить проведення перевірок об’єктів культурної спадщини, припинення незаконних робіт на них та застосування до порушників штрафних санкцій.
У Верховній Раді України зареєстровані законопроєкти №4561 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання руйнуванню та знищенню нерухомої культурної спадщини» та №4562 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за руйнування та знищення нерухомої культурної спадщини і порушення традиційного характеру середовища».
АМУ категорично не підтримує ухвалення цих законодавчих ініціатив. Так, прийняття законопроєкту №4561 призведе до монополізації Міністерства культури та інформаційної політики України (МКІП) у сфері охорони культурної спадщини. Асоціація наголошує, що у будь-якій країні світу така практика відсутня. Дії Мінкульту є безвідповідальними і такими, що шкодять громадам. Усі будівлі неналежної якості були зведені саме з дозволу Мінкультури. Окрім того, Міністерство взяло за практику затягувати надання статусів пам’яток історичним будівлям, а це загрожує знищенням цих об’єктів.
Реалізація законопроєктів №4561 та №4562 жодним чином не посилить захист пам’яток національного та місцевого значення; не забезпечить вжиття правових заходів для охорони архітектурної спадщини, передбачених Конвенцією про охорону архітектурної спадщини Європи, якою охорона архітектурної спадщини визначена одною з головних цілей планування забудови міської та сільської територій; послабить штрафи за порушення з наявних 1 000-10 000 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17000 – 170000 грн) до 1 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (20400 грн).
Окрім того, законопроєкт №4561 не враховує принципи місцевого самоврядування, власну компетенцію місцевого самоврядування, курсу держави на децентралізацію повноважень органів виконавчої влади.
22 квітня 2021 року відбулося засідання Правління Асоціації міст України в режимі відеоконференції, на якому було розглянуто важливі питання, зокрема, в сфері містобудування.
Правління Асоціації міст України не підтримало законопроєкти №4561 та №4562 як такі, які шкодять місцевому самоврядуванню і не забезпечують досягнення поставленої мети.
Інна Бахтіна, консультант з комунікацій АМУ у Запорізькій області