У травні запорізькі роботодавці сплатили до пенсійного і соціальних фондів 837 мільйонів гривень

За перші п’ять місяців року суб’єкти господарювання регіону сплатили 4 мільярди 223 мільйони гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов. Керівник податкової служби регіону зазначив, що порівняно з аналогічним періодом минулого року роботодавці збільшили відрахування на 768 мільйонів гривень або на 22 відсотки.
Лише у травні запорізькі підприємства і підприємці спрямували до пенсійного та соціальних фондів 837 мільйонів гривень єдиного внеску, що на 162 мільйони більше, ніж торік.
Усього у Запорізькій області станом на початок травня зареєстровано 176500 платників єдиного внеску, серед яких 51544 суб’єкти господарювання-юридичні особи та 124956 фізичних осіб.
Нагадаємо, з 1 квітня платники податків мають подавати об’єднану звітність з податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Розрахунок направляється щокварталу, протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу.
Форма та Порядок заповнення затверджені наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4 “Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску і Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску”, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 січня 2015 року №111/26556 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.12.2020 року № 773).