Як досягти рівності у політиці: багатопартійний форум онлайн

Багатопартійний форум “Рівність у політиці”, організований Національним Демократичним Інститутом та Українським Жіночим Фондом, був проведений онлайн. У форумі взяли участь народні депутатки, обрані жінки-депутатки та голови громад, жінки-кандидатки, представниці депутатських груп з гендерних питань, громадських і міжнародних організацій.
Директор НДІ Ієн Вудвард презентував результати дослідження НДІ.
«Результати дослідження показали, що по всій території України підтримують гендерну рівність у владі, в середньому, 64% опитаних вважають, що жінки мають бути більше залучені до політичного життя. Українці готові обирати жінок до влади»
Наталя Карбовська, директорка зі стратегічного розвитку УЖФ, відзначила важливість жінок у політиці та подальшу роботу з підтримки жінок.
На першій дискусійній панелі «Можливості та перешкоди для жінок-кандидаток на місцевих виборах України 25 жовтня 2020 року» були обговорені результати гендерного моніторингу місцевих виборів 2020 року, вплив гендерної квоти та ситуація в місцевих радах щодо представництва жінок і чоловіків.
Марія Іонова, народна депутатка України, Тамара Огородова, голова правління Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє», Вікторія Глущенко, членкиня Центральної Виборчої Комісії, Олена Айвазовська, голова правління громадянської мережі «Опора» та інші спікерки обговорили ситуацію з гендерною рівністю на місцевому рівні.
Зокрема, Тамара Огородова, голова правління Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє», яка була запрошена на захід як експертка з гендерної рівності, поділилася результатами міжрегіонального круглого столу «Вплив децентралізації на гендерну рівність за результатами місцевих виборів 2020 року» для Запорізької, Донецької та Луганської областей. Вона відзначила, що завдяки гендерній квоті значно збільшилося представництво жінок у Запорізькій обласній раді – з 17% у минулому до 30% у цьому скликанні (Запорізька область – третя в Україні за представництвом жінок в обласних радах). Водночас, Тамара Огородова відзначила, що результати дослідження, проведеного фондом «Єдність» за майбутнє», показали – у Запорізькій області до рад понад 10 тис. з 40% квотою і черговістю в списках обрано менше жінок, ніж до рад до 10 тис. виборців з 30% квотою та можливістю самовисування. Тамара Огородова підкреслила, що жінки-кандидатки, жінок-депутатки, жінки-голови громад під час дослідження та інтерактивного обговорення на круглому столі наголосили – важливо відновити можливість самовисування до місцевих рад від 10 000 виборців, а також скасувати або зменшити застави для кандидатів до місцевих рад і на голів рад для забезпечення рівних прав і можливостей для жінок на місцевих виборах. Навіть 1000 грн для жінок у сільській місцевості – це дуже великі кошти, які стають перешкодою для балотування.
На другій дискусійній панелі «Жінки на рівні прийняття рішень та стратегії посилення ролі політично активних жінок у міжвиборчий період» координаторка проєктів УЖФ Мілена Горячковська презентувала дослідження щодо ситуації з гендерною рівністю за результатами формування влади після місцевих виборів у місцевих радах – серед секретарів, голів постійних комісій. Якщо жінки складають 44% серед голів комісій з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, то лише 27% жінок серед голів постійних комісій з питань фінансів, бюджету, економіки, цінової політики, інвестицій.
Спікерки – жінки-депутатки, жінки-кандидатки, представниці громадських організацій обговорили важливі питання щодо гендерної рівності у політиці, зокрема, впровадження гендерних квот, забезпечення можливості самовисування для місцевих рад, протидію гендерним стереотипам, протидію насильству стосовно жінок у політиці, оплату роботи місцевих депутатів
Народні депутатки Верховної Ради України Марина Бардіна, Кіра Рудик, Наталя Королевська, заступниця голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко поділилися результатами роботи щодо впровадження гендерної рівності на національному та місцевому рівні, підтримки жінок.
Міжнародна експертка, старша менеджерка програми для політичних партій Національного Демократичного Інституту (НДІ) Мішель МакГрорті відзначила важливість впровадження гендерної політики в партіях, зокрема, підтримки жіночого лідерства у партії, підтримки гендерної рівності чоловіками у партії, проведення гендерних аудитів, навчання та інших механізмів для досягнення рівності.
На заході учасниці, спікерки та експертки відзначили, що робота депутатських груп «Рівні можливості» у місцевих радах є важливою для забезпечення рівних можливостей на місцевому рівні.
Оксана Дроздовська,
Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє»