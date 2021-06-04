Ще майже 9,5 тисяч запоріжців спілкуватимуться з податковою онлайн

З початку року фахівці податкової служби видали запорізьким платникам податків 22,3 тисячі кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, за п’ять місяців клієнтами регіональних підрозділів Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ІДД ДПС стали 9455 представників бізнесу і мешканців області.
Роман Афонов зазначив, що запоріжці все частіше надають перевагу дистанційній взаємодії з податковою службою, розуміючи зручність онлайн спілкування. Кожен, хто має електронні ключі отримує доступ до численних сервісів ДПС, зокрема, надсилання листів і запитів, ведення і подання звітності, реєстрації і користування програмними РРО та багато іншого. Більшість послуг можна отримати в Електронному кабінеті платника: https://cabinet.tax.gov.ua.
Нагадаємо, платники можуть самостійно формувати нові сертифікати. Для цього необхідно завантажити програму з сайту Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ІДД ДПС або пройти процедуру в онлайн-режимі: http://acskidd.gov.ua/manage-certificates.
Цей сервіс доступний для користувачів, які мають:
– чинні сертифікати (приміром, до закінчення строку чинності яких залишилося декілька днів);
– незмінні реєстраційні дані (ПІБ, адреса реєстрації місця проживання, код ЄДРПОУ організації тощо);
– особистий ключ, доступний лише користувачу та не є скомпрометованим.
Головне управління ДПС у Запорізькій області