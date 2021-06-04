Вам цікава робота аудитора – є можливість реалізувати себе

Ви кваліфікований економіст чи молодий спеціаліст – випускник вишу за цією спеціальністю і сьогодні готові працювати в органі державного фінансового контролю – тоді у вас є шанс працевлаштуватися у м. Запоріжжі.
Ви отримаєте не лише можливість реалізувати себе у престижній професії на державній службі, а й матимете гідну стабільну зарплату, соціальний пакет, що є суттєвим у наш час, коли мова заходить за лікарняні, відпустки, матеріальні допомоги і т.д.
Окрім того, робота в Управлінні Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області – це, насамперед, праця у молодому, згуртованому колективі, де є можливість кар’єрного зростання, де вміють не лише трудитися, а й змістовно відпочивати, оздоровлювати дітей.
У колективі державних аудиторів склалися гарні традиції, працюють подружжя, є сімейні династії. А це свідчить не лише про затребуваність професії, а комфортні умови, гарний мікроклімат.
Східний офіс Держаудитслужби оголосив конкурс на заміщення вакантних посад (за посиланням http://zp.dasu.gov.ua/ua/plugins/userPages/28) і ви зможете взяти участь у ньому. Ви амбітні і готові працювати в Управлінні, тоді за телефоном (097) 923 86 01 чекають на ваш дзвінок.
Пресслужба Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області.