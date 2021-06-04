Журналісти важливі! Національна спілка журналістів України щиро вітає всіх з нашим професійним святом – Днем журналіста!

Уже 27 років відзначаємо ми це свято 6 червня. Різними були ті літа для журналістської спільноти в Україні. Як згадував наш шанований багаторічний голова Спілки Ігор Федорович Лубченко, у перші роки після проголошення незалежності України саме журналісти привели політиків до влади в новоствореній державі. Трагедія, зазначав він, почалася після того, коли ці політики, дірвавшись до влади, забули, кому вони цією владою зобов’язані. А дякувати мали саме звичайним українцям, які прагнуть вільної та процвітаючої України, та журналістам.
Обравши колись правдиве й об’єктивне слово справою свого життя, справжні журналісти залишаються вірними цьому вибору й відповідальними за нього. Наша професія – не про заробітки, а про Місію. Не уявити сучасне суспільство без широкої інформації, безлічі комунікаційних мереж, а наповнюють їх працівники медіа, намагаючись дотримуватись принципів об’єктивного висвітлення, особистого неупередженого осмислення подій і фактів, чесного їх оприлюднення.
Творячи історію української незалежності разом із суспільством, журналісти є не лише літописцями, а, власне, й будівничими, співучасниками багатьох процесів розбудови й утвердження державності України. Вони порушують гострі, актуальні питання й шукають відповіді на них, будять суспільну думку, примушують людей мислити, погоджуватись чи сперечатись, але прагнути пізнати істину.
Наш шлях міряний як перемогами, так і трагедіями, болючими втратами. За журналістами полюють, їх б’ють і вбивають саме за їх професійну незалежність і нескореність. Ми постійно піднімаємо свій голос проти переслідувань журналістів, вимагаємо захистити працівників медіа, розслідувати злочини проти ЗМІ. Також і досі не обходиться у владному, політичному й бізнесовому середовищі без докорів на адресу медіа, без намагань окреслити «межі свободи» ЗМІ, контролювати їх.
Але зрОсла зрілість громадянського суспільства в нашій країні, запит людей на правду, на дотримання прав і свобод, на чесність влади вкотре підтверджують наше гасло: «Журналісти – важливі!» Бо наша праця – передумова існування демократичного суспільства.
Щиро вітаємо всю журналістську родину з професійним святом! Бажаємо, щоб ваш журналістський погляд завжди був зірким і влучним, відрізняв правду від лукавства і лжі, щоб ваше слово було гострим і непримиримим до несправедливості, зате ставало допомогою й обороною для тих героїв сюжетів і публікацій, які опинялись у життєвій скруті. Особливі вітання – фронтовим журналістам!
Ми точно знаємо, що слово – правдиве й чесне – це воістину зброя. Тож нехай наше Слово завжди буде точним, влучним і являє світові незалежну, демократичну й сильну державу Україна!
Зі святом!
Щиро,
Сергій ТОМІЛЕНКО,
Голова НСЖУ