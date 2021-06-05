ОТГ ЗАПРОШУЮТЬ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ГРАНТОВИХ КОНКУРСАХ

Грантові конкурси зі зміцнення громадської безпеки та на посилення механізмів трансформації конфліктів у цільових громадах Донецької, Запорізької та Луганської областей
Західноукраїнський ресурсний центр за фінансування Програми ООН із відновлення та розбудови миру оголошує 2 конкурси грантів для підтримки ініціатив, спрямованих на зміцнення громадської безпеки та на посилення механізмів трансформації конфліктів через надання ефективних та інноваційних послуг у цільових громадах Донецької, Запорізької та Луганської областей»
Кінцевий термін подання проєктних пропозицій – 11 червня 2021 року включно.
Проєкти, які будуть реалізовуватися за кошти цих 2 грантових конкурсів, повинні реалізовуватися на території цільових громад, а саме:
16 цільових громад Донецької області: Добропільська ТГ, Дружківська МТГ, Покровська ТГ, Мирноградська ТГ, Слов’янська МТГ, Сіверська ТГ, Соледарська ТГ, Світлодарська ВЦА, Мангушська ТГ, Волноваська ВЦА, Вугледарська ВЦА, Сартанська ВЦА, Великоновосілківська ТГ, Мар’їнська ВЦА,, Авдіївська ВЦА, Торецька ВЦА.
15 цільових громад Луганської області: Лозно-Олександрівська ТГ, Троїцька ТГ, Нижньодуванська ТГ, Сєвєродонецька міська ВЦА, Лисичанська міська ВЦА, Кремінська ТГ, Міловська ТГ, Новоайдарська ТГ, Трьохізбенка, Попаснянська міська ВЦА, Золоте, Красноріченська ТГ, Щастинська міська ВЦА , Станично-Луганська селищна ВЦА, Біловодська ТГ.
12 цільових громад Запорізької області: Бердянська МТГ, громади Бердянського району ( Осипенківська ТГ, Берестівська ТГ, Андрівська ТГ, Андріївська ТГ), Мелітополь, громади Мелітопольського району (Новенська ТГ, Семенівська ТГ), Приазовська ТГ, Приморська ТГ, Кирилівська ТГ, Якимівська ТГ.
Термін впровадження проєктів не може перевищувати 5 місяців.
Критерії відповідності для громадських або благодійних організацій, які подаються на 2 конкурси:
- бути офіційно зареєстрованими зі статусом юридичної особи на території цільових громад Запорізької, Донецької або Луганської областей (території, підконтрольні уряду України);
- мати статус неприбутковості (виключно коди неприбутковості 0032, 0034, 0036, 0038, 0039 або 0048);
- бути зареєстрованими більше 1 року тому та мати підтверджений досвід впровадження щонайменше 1 грантового проєкту та звітування за ним для проєктних пропозицій, що претендують на фінансування від 3000 до 6000 доларів;
- бути зареєстрованими більше 1 року тому та мати підтверджений досвід впровадження щонайменше 2-х грантових проєктів та звітування за ним для проєктних пропозицій, що претендують на фінансування від 6000 до 10000 доларів;
- якщо організації були зареєстровані менше 1 року тому та /або не мають підтвердженого досвіду впровадження грантових проєктів, то такі організації можуть подавати проєктні пропозиції, що не перевищують 3 000 доларів США;
- мати відповідних фахівців та персонал проєкту для його реалізації (керівник проєкту, фінансовий спеціаліст/бухгалтер та інших фахівців відповідно до потреб проєкту).
Увага! Громадські організації мають подавати грантові заявки щодо реалізації проєктів в тій громаді, в якій ці громадські організації зареєстровані та здійснюють статутну діяльність.
Конкурс грантів №1. «Зміцнення громадської безпеки у цільових громадах Донецької, Запорізької та Луганської областей».
Цільова спрямованість проєктів за цими конкурсами:
- удосконаленню механізмів та підвищення рівня особистої і громадської безпеки для жінок та чоловіків, дівчат та хлопчиків;
- відновленню та зміцнення довіри, а також покращення координації між місцевими жителями/-льками, органами державної влади і місцевого самоврядування, надавачами послуг із безпеки та іншими зацікавленими сторонами у питаннях громадської безпеки;
- залученню молоді до визначення актуальних проблем особистої та громадської безпеки та вирішення їх;
- підвищенню безпеки для жінок та їх залучення та рівна участь у процесах прийняття рішень щодо громадської безпеки;
- попередженню і протидії ґендерно зумовленому насильству;
- створенню і підтримці діяльності діалогових платформ, які залучатимуть жінок та чоловіків, дівчат та хлопців, в тому числі з вразливих груп населення (включно з використанням сучасних інформаційних технологій);
- моніторингу прав людини та вироблення відповідних рекомендацій;
- здійсненню громадських кампаній (адвокації) на захист прав людини;
- формуванню та організація роботи мереж та коаліцій;
- проведенню освітніх заходів та формування самоорганізованих правозахисних спільнот;
- інше (більше у запрошеннях)
Завантажити запрошення можна тут
Конкурс грантів № 2. «Посилення механізмів трансформації конфліктів через надання ефективних та інноваційних послуг у цільових громадах Донецької, Запорізької та Луганської областей».
Цільова спрямованість проєктів за цими конкурсами:
- розбудова потенціалу системи безоплатної правової допомоги в контексті альтернативних способів врегулювання спорів та конфліктів;
- інноваційні підходи щодо вирішення спорів та розв’язання конфліктів;
- розбудова потенціалу місцевих громадських організацій, які надають сервіси з альтернативних способів розв’язання конфліктів;
- запровадження / підтримка сервісів з альтернативних способів врегулювання конфліктів між органами державної влади та місцевого самоврядування і місцевим населенням;
- впровадження інноваційних методів вирішення міжособистісних та групових конфліктів, що втілюються поліцією у партнерстві з населенням, з метою недопущення порушень громадського порядку, скоєння правопорушень та створення безпечного простору;
- популяризація та залучення до використання електронних сервісів, діалогових платформ та систем моніторингу, аналізу та вирішення конфліктів (по типу ГІСМАОВК https://dialog-ua.org/);
- підтримка аналітичних та дослідницьких ініціатив щодо моніторингу, попередження та вирішення конфліктів в цільових громадах;
- розширення прав і можливостей маргіналізованих та вразливих груп у громаді;
- інше (більше у запрошеннях).
Завантажити запрошення можна тут
Заявки на участь у цих 2 конкурсах грантів (проєктні пропозиції) приймаються на електронну адресу grants@zurc.org до 11 червня 2021 року включно. У темі листа необхідно зазначити «Заявка на конкурс грантів зі зміцнення громадської безпеки __назва ГО» або «Заявка на конкурс грантів з посилення механізмів трансформації конфліктів __назва ГО» .
Організації повинні завантажити, заповнити та надіслати:
- аплікаційна_форма «Заявка учасника конкурсу»,
- бюджет проєкту(згідно встановленої форми),
- копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
- свідоцтво про неприбутковість,
- інші підтверджуючі документи, що передбачені умовами цього конкурсу (детальніше у запрошеннях).
Також за цими конкурсами відбудеться Інформаційна сесія 3 червня об 11:00 на платформі ZOOM. Для участі у сесії необхідно зареєструватись за посиланням
Питання щодо конкурсів можна надсилати електронною поштою на grants@zurc.org