Світлодіодний неон дає реалізувати нові ідеї в оформленні

Звичні світлові неонові вивіски і рекламні конструкції давно з’явилися в наших містах. Вони привертають увагу і беруть участь у створенні спільної світловий картини нічного міста. Але зараз ці конструкції поступаються позиції котра зводиться все більш популярним світлодіодному неону.
Світлодіодний неон в першому наближенні
Світлодіодний гнучкий неон 220 являє собою світловий шнур, до складу якого входить стрічка з укріпленими на ній світлодіодами, поміщена в прозору матову силіконову оболонку. Шнур м’який і може вільно згинатися, що дає можливість надати йому будь-яку форму і змонтувати в яких завгодно місцях.
У гнучкого світлодіодного неону є кілька принципових відмінностей від стандартних неонових конструкцій:
- використання світловипромінюючих кристалів – замість газосвітних трубок;
- відсутність інерційності – запалювання відбувається відразу після подачі енергії і на повну потужність;
- величезний термін служби;
- можливість надання шнуру будь-якої форми безпосередньо на місці монтажу;
- відсутність потреби в жорстких і громіздких конструкціях при створенні зовнішньої реклами та вивісок;
- можливість використання в інтер’єрі з метою підсвічування товарів і отримання унікальних світлових ефектів;
- незвичайно рівний і чистий світло;
- екологічність;
- величезний діапазон робочих температур.
Настільки унікальні якості LED-неону стають можливими через характеристик світлодіодів. Колись після відкриття ефекту світіння кристала при впливі на нього електричного струму нові джерела світла використовувалися виключно в якості індикаторів в електронних приладах. Але з появою потужних випромінюючих елементів вони стали використовуватися в освітлювальних приладах. Неонова стрічка – один з них.
Області застосування гнучкого неону 220 вольт
Області використання гнучкого неону 220 вольт безмежні і залежать тільки від фантазії майстра або дизайнера. Він доречний у безлічі випадків. Ось лише найактуальніші з них:
- Светодизайн. За допомогою світлового шнура можна створити дивовижні світлові ефекти і оригінальні підсвічування, надавши приміщення нові, унікальні особливості в темний час доби.
- Оформлення фасадів житлових і громадських будівель. Об’ємні світлові вивіски привернуть увагу перехожих.
- Декорування підприємств громадського харчування, нічних клубів і дискотек. Дизайнерів приваблює можливість створення унікальних ефектів і додаткового освітлення за допомогою світлодіодного шнура.
- Створення оригінального ландшафтного дизайну. Світловий шнур вигідно підкреслить лінії будівель, зробить помітними ступені, може бути використаний в якості архітектурного підсвічування.
- Світловий тюнінг автомобілів. Шнур LED, прокладений в потрібних місцях, підвищує безпеку руху вночі і робить машину помітною.
Тут перераховані далеко не всі сфери застосування світлодіодного неону. Його можливості безмежні. Кінцевий результат залежить тільки від фантазії, смаку і майстерності дизайнера.