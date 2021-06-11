Бачити лише серцем

У Палаці спорту «Юність», відбулося відкриття першої фотовиставки робіт Євгена Мерзлікіна, талановитого фотографа, та волонтера «Всеукраїнської спілки інвалідів». Євген, людина з непростою долею, має суттєві вади зору, але це не заважає йому бачити світ прекрасним, та відтворювати цю красу у чудових світлинах. Виставку автор назвав «Моє прекрасне Запоріжжя» . Експозиція виставки налічує близько 80 робіт, зроблених Євгеном приблизно за три роки, саме стільки він займається художньою фотографією всерйоз. На світлинах відомі, та невідомі куточки нашого міста, берегів Хортиці, зимових, осінніх та літніх краєвидів, і в кожній світлині віддзеркалюється світ душі автора. Евген має природнє почуття композиції, вміє зафіксувати та правильно відтворити на фотографії світловий малюнок, без допомоги фотошопу. Ця виставка світлин свідчить- інвалідність це не вирок. Люди маючи певні негаразди зі здоров’ям мають можливість досягти значних результатів та досягнень у суспільному житті.
У повсякденному житті Євген вчитель історії, працює у запорізькій школі № 90. На відкриття фотовиставки, його прийшли привітати колеги вчителі. «Молодий, амбітний і талановитий»-саме таку характеристику Євгену дали колеги, і підкреслили що діти його дуже люблять.
На питання чи є у нього якась фотографічна мрія, Євген посміхаючись з ходу відповів- «Сфотографувати Ніагарський водоспад», одразу зауваживши, що хотів би діставатися хоча б до віддаленої плавневої зони острова Хортиця, аби помилуватися заповідними краєвидами та по фотографувати їх.
Як волонтер «Всеукраїнської спілки інвалідів», Євген учасник всіх заходів спілки, фільмуючи фотографуючи їх для історію та піклується збором коштів на потреби людей з інвалідністю. Ця виставка відбулася за допомогою небайдужих благодійників, особисту подяку автор висловив фірмі “Принт Майстер” за безкоштовний друк світлин великого розміру.
«Всеукраїнська спілка інвалідів» запрошує людей з інвалідністю звертатися до них з власними потребами. Безперечно серед інвалідів є люди талановиті, які мають певний хист або якесь захоплення. Тож разом його легше буде втілювати у житті. У спілці будуть раді надати свою певну допомогу. До речі нагадуємо, що «Всеукраїнська спілка інвалідів запроваджує 9 червня благодійний концерт у міському Центрі Молоді. Метою цього концерту є збір коштів на будівництво реабілітаційного центру “Життя», який планується збудувати в нашому місті, для людей з інвалідністю. Тож будь ласка—приходьте, і ви не тільки отримаєте задоволення від такого чудового заходу , але це буде ваш благодійний внесок для розбудови інклюзивного середовища у нашому місті.
Олександр Максимов