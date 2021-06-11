До місцевих бюджетів Запорізької області надійшло майже 6 мільярдів гривень

З початку року до місцевих бюджетів регіону було сплачено 5 мільярдів 850 мільйонів гривень. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, запоріжці спрямували до скарбниць громад на 1 мільярд або на 21 відсоток більше, ніж у січні-травні 2020 року.
Як зазначив керівник податкової служби регіону, з початку року було сплачено 3 мільярди 700 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб. Порівняно з минулим роком зростання склало 549 мільйонів гривень або 17 відсотків.
Представники малого і середнього підприємництва перерахували до бюджету майже 757 мільйонів гривень єдиного податку, збільшивши показник до аналогічного періоду 2020 року на майже 140 мільйонів або на 22,5 відсотка.
За користування і оренду землі перераховано понад 680 мільйонів гривень. Надходження плати за землю перевищили дані п’яти місяців попереднього року на майже 169 мільйонів. Зокрема, землекористувачі-юридичні особи поповнили скарбниці на 628 мільйонів, фізичні особи – на 52 мільйони.
Близько 121 мільйона гривень акцизного податку бюджети області отримали від роздрібного продажу підакцизної продукції, це на 10 мільйонів більше, ніж було сплачено роком раніше.
За користування надрами компанії і підприємці направили майже 217,6 мільйона, приріст до минулорічної сплати склав 172 мільйони.
Також суб’єкти господарювання забезпечили до скарбниці 82 мільйона гривень податку на прибуток, 87 мільйонів гривень екологічного податку, 56 мільйонів гривень рентної плати за спеціальне використання води тощо.