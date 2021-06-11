Клієнти служби зайнятості для отримання послуг можуть використовувати мобільний застосунок «Дія»

З 23 серпня кожна організація прийматиме цифрові паспорти в Дії. Відтепер вони на рівні закону мають таку ж юридичну силу, як і їхні пластикові чи паперові аналоги. Це ще один дуже важливий крок у побудові цифрової держави та входження в режим без паперів.
Нагадаємо, що вже з 15 квітня клієнти служби зайнятості під час реєстрації мають можливість використовувати, на рівні з паперовими документами, цифрові документи, які є в мобільному застосунку Дія.
Щоб скористатися можливістю використання цифрових документів під час відвідування служби зайнятості, достатньо повідомити про це фахівця центру.
Під час реєстрації та відвідуванні центру зайнятості надаються наступні електронні документи: паспорт громадянина України у формі картки, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка ВПО, свідоцтво про народження дитини, посвідчення водія.
Як користуватися цифровими паспортами в Дії ви можете ознайомитись за посиланням:
Як скористатися електронним документом у центрі зайнятості ви можете у нашій інфографіці.
Додаткову інформацію можна отримати:
у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47