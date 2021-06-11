Майже шість тисяч запоріжців започаткували власну справу у 2021 році

За п’ять місяців новий бізнес зареєстрували 5648 платників податків регіону, з яких 4685 фізичних осіб-підприємців та 963 суб’єкти господарювання – юридичні особи. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, порівняно з аналогічним періодом минулого року спостерігається позитивна динаміка відкриття бізнесу – кількісні показники зросли на 538.
Лише у травні поточного року фахівці податкової служби зареєстрували 136 юридичних осіб та 1074 ФОПи.
Усього станом на 1 червня на обліку в податкових органах перебувають 125233 платника, що більш ніж на 2177 перевищує показники 2020 року. Так, в регіоні працюють 71521 підприємців та 53712 підприємств, організацій і установ.
Крім того, упродовж січня-травня в Державному реєстрі фізичних осіб було зареєстровано 7868 громадян, зокрема, 327 іноземців.
Нагадаємо, для зручності платників на сайті ДПС розміщені форми заяв, у тому числі, про взяття на облік. Їх можна переглянути та завантажити за посиланням: https://tax.gov.ua/elektronni-formi-dokumentiv/reestratsiya-ta-oblik-platnikiv/.
Разом з тим, чимало корисних сервісів підприємці можуть знайти на порталі державних послуг «Дія». Зокрема, на порталі можна подати заяву на автоматичну реєстрацію ФОП і відразу обрати загальну чи спрощену систему оподаткування онлайн. Крім того, «Дія» дає можливість подати декларацію платника єдиного податку.
Ще більше електронних податкових послуг суб’єкти господарювання можуть отримати в «Електронному кабінеті платника» (https://cabinet.tax.gov.ua). Він дає можливість користуватися десятками сервісів, зокрема, задекларувати доходи, отримати довідку про доходи, замовити реєстраційний номер облікової карти, внести зміни до Державного реєстру фізичних осіб, укласти договір про визнання електронних документів, вести і подавати звітність до ДПС, переглядати і друкувати бланки податкової звітності, формувати запити і отримувати витяги щодо стану розрахунків з бюджетами та цільовими фондами та багато іншого.