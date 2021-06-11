Міністерство культури та інформаційної політики України підтримало виділення 77,3 млн. гривень Національному заповіднику «Хортиця».

Міністерство культури та інформаційної політики України підтримало виділення 77,3 млн. гривень Національному заповіднику «Хортиця».

Фінансування робіт на об’єктах Національного заповідника «Хортиця» відбудеться в рамках проєктів Президента України «Велика Реставрація» та «Велике будівництво». Кошти в першу чергу будуть спрямовані на реконструкцію будівлі Музею історії Запорізького козацтва та будівництво оглядового майданчика, а також на благоустрій та озеленення території «Кургану Єдності України».

Музей історії запорізького козацтва вже 6 років перебуває в аварійному стані та зачинений для відвідувачів. Він потребує капітального оновлення. Впевнений, що представлені в Музеї експонати мають бути доступні для широкого кола глядачів, а не припадати пилом.

На сьогодні вже розроблена проєктно-кошторисна документація, концепція реставрації, тож фактично роботи вже розпочаті. Після завершення робіт об’єкти збережуть культурну та історичну спадщину, допоможуть Хортиці стати одним з головних туристичних магнітів не лише регіону, але й всієї України.

Сергій Штепа, народний депутат України

( фото із архіву)

Культура