Міністерство культури та інформаційної політики України підтримало виділення 77,3 млн. гривень Національному заповіднику «Хортиця».

Фінансування робіт на об’єктах Національного заповідника «Хортиця» відбудеться в рамках проєктів Президента України «Велика Реставрація» та «Велике будівництво». Кошти в першу чергу будуть спрямовані на реконструкцію будівлі Музею історії Запорізького козацтва та будівництво оглядового майданчика, а також на благоустрій та озеленення території «Кургану Єдності України».
Музей історії запорізького козацтва вже 6 років перебуває в аварійному стані та зачинений для відвідувачів. Він потребує капітального оновлення. Впевнений, що представлені в Музеї експонати мають бути доступні для широкого кола глядачів, а не припадати пилом.
На сьогодні вже розроблена проєктно-кошторисна документація, концепція реставрації, тож фактично роботи вже розпочаті. Після завершення робіт об’єкти збережуть культурну та історичну спадщину, допоможуть Хортиці стати одним з головних туристичних магнітів не лише регіону, але й всієї України.
Сергій Штепа, народний депутат України
( фото із архіву)