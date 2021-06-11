На вихідних центри масової вакцинації працюватимуть у 14 регіонах України

На вихідних центри масової вакцинації працюватимуть у 14 регіонах України

12-13 червня 2021 року понад 30 центрів масової вакцинації будуть працювати у містах 13 областей України та в Києві.

На наступних вихідних планується робота: 

  • у Львівській області – 8 центрів. З них 3 – у Львові, по одному в Трускавці, Дрогобичі, Стрию та Червонограді;
  • в Одеській області – 7 центрів. З них 4 – в Одесі, по одному в Балті, Чорноморську та Ізмаїлі;
  • у Полтавській області – 5 центрів. По одному в Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях;
  • у Херсонській області – 3 центри у Херсоні;
  • у Чернівецькій області – 2 центри у Чернівцях;
  • у Київській області – 2 центри у Броварах і Білій Церкві;
  • у Києві – 1 центр;
  • у Тернопільській області – 1 центр в Тернополі;
  • у Рівненській області – 1 центр в Рівному;
  • у Дніпропетровській області – 1 центр в Дніпрі;
  • у Хмельницькій області – 1 центр в Хмельницькому; 
  • у Житомирській області – 1 центр в Житомирі;
  • у Черкаській області – 1 центр в Черкасах;
  • у Донецькій області – 1 центр в Маріуполі.

Здійснювати щеплення будуть мобільні медичні бригади вакциною CoronaVac/Sinovac Biotech. 

“Робота таких центрів дозволяє значно прискорити темпи вакцинації в країні та захистити проти COVID-19 якомога більше українців. Ми бачимо, що з кожним тижнем долучається все більше міст. Ми закликаємо місцеву владу в інших регіонах відкривати нові центри, щоб охопити ще більше людей. Міністерство охорони здоров’я допомагатиме створювати такі центри, забезпечувати їх вакцинами та навчати персонал”, – наголосив Головний державний санітарний лікар України – заступник Міністра охорони здоров’я Ігор Кузін. 

Нагадаємо, що з 29 травня 2021 року в Україні запустили перші центри масової вакцинації населення проти COVID-19. Вони відкриваються на стадіонах, спортивних,  навчальних та культурних майданчиках, у торгових центрах, щоб якомога швидше щепити від коронавірусної інфекції усіх охочих. 

На минулих вихідних 14 центрів масової вакцинації працювало в 7 регіонах.

Поки ці центри будуть працювати лише у вихідні дні. У них щеплюють громадян, які записалися до листа очікування вакцинації проти COVID-19 в додатку чи через сайт “Дія” або через контакт-центр МОЗ. Вакцинують як тих, кого попередньо запросили на щеплення телефонним дзвінком чи повідомленням, так і за іншою чергою усіх охочих, яким ще не надійшло запрошення, але які є в листі очікування. Пріоритет надається літнім людям.

Обирати вакцину у масових центрах вакцинації не можна. Буде доступна та вакцина, яка є в наявності в Україні. Зараз використовують вакцину CoronaVac від Sinovac Biotech. 

Дізнавайтеся більше про вакцинацію проти COVID-19 за номером контакт-центру 0 800 60 20 19 та на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Здоров’я