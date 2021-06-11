Плата за землю: бюджети запорізьких громад отримали понад 680 мільйонів

З початку року до місцевих бюджетів регіону надійшло 680 мільйонів 334 тисячі гривень плати за землю. Як зазначив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, землекористувачі сплатили на 168 мільйонів 800 тисяч гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Зокрема, Роман Афонов повідомив, що від юридичних осіб скарбниці громад отримали 628 мільйонів, від фізичних осіб – 52 мільйони гривень плати за землю.
Серед найбільших платників – власники та орендарі замельних ділянок м. Запоріжжя, які поповнили міський бюджет майже на 420 мільйонів. Енергодарські, кам’янсько-дніпровські та великобілозерські суб’єкти господарювання – юридичні та фізичні особи сплатили 57 мільйонів, бердянські та приморські – 38,4 мільйона, мелітопольські та веселівські – 36,6 мільйона, пологівські, більмацькі та розівські – 27,4 мільйона, василівські та михайлівські – майже 23 мільйони, якимівські та приазовські – 21,2 мільйона, оріхівські та гуляйпільські – 17,6 мільйона тощо.
У результаті проведених звірок податкової служби із іншими органами виконавчої влади було залучено до оподаткування 47 суб’єктів господарювання. Додаткові надходження складуть майже 7 мільйонів гривень на рік.
Крім того, виявлено 9 підприємств, які використували земельні ділянки площею 14,7 га без правовстановлюючих документів. Річна сума нарахувань складає близько 388 тисяч гривень.
Усього в регіоні на обліку перебувають 9 тисяч землекористувачів-юридичних осіб та 292 тисячі фізичних осіб.
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