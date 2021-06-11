Пом’якшення карантинних обмежень

Кабінет Міністрів України схвалив зміни до постанови «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»
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Оновлено вимоги до проведення та участі у масових заходах, а також деякі питання перетину кордону, виходячи з сьогоднішніх протиепідемічних умов та потреб реагування.
Що змінилось. Дозволено
проведення масових заходів без обмежень щодо кількості осіб за умови наявності у всіх учасників та організаторів заходу негативного результату тестування на COVID-19 або документу, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації
збільшено заповненість залів до 2/3 для відвідувачів масових заходів та кінотеатрів/театрів, які проводять діяльність без вимоги щодо наявності негативного результату тестування на COVID-19, або документу, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації .
Щодо перетину державного кордону іноземцями та особами без громадянства, то необхідно мати страховий поліс та одну із наступних позицій
негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР (не більше як за 72 години до перетину кордону)
негативний результат експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 (не більше як за 72 години до перетину кордону)
документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях.