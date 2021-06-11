У травні держбюджет отримав від запорізьких платників податків 1 мільярд 210 мільйонів

З початку року запорізькі платники податків спрямували до державного бюджету 4 мільярди 770 мільйонів гривень (за оперативною інформацією та без показників великих платників). Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, сплачена сума на 48 відсотків перевищила минулорічну, додаткові надходження склали 1 мільярд 546 мільйонів.
У травні до держбюджету надійшло 1 мільярд 210 мільйонів гривень, це на 68 відсотків або на майже 490 мільйонів більше рівня попереднього року.
Більшу частину доходів державної скарбниці сформував податок на додану вартість – за перші п’ять місяців запорізькі компанії і підприємці направили майже 2 мільярди ПДВ, що на 389 мільйонів або на 25,6 відсотка більше, ніж торік.
Роботодавці і мешканці регіону сплатили 1,6 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб, зростання показників до аналогічного періоду попереднього року становить 509 мільйонів або 48 відсотків.
Військового збору надійшло понад 312 мільйонів, що у порівнянні із 2020 роком на 62,5 мільйона або на чверть більше.
Крім того, представники бізнесу, організації і установи перерахували до бюджету 523 мільйони гривень податку на прибуток, 25,5 мільйона гривень акцизного податку з ввезених на територію України підакцизних товарів, 506,6 мільйона гривень рентної плати за користування надрами, 133,5 мільйона гривень екологічного податку тощо.
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