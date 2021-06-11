Україна отримає 473 850 доз вакцини від COVID-19 BioNTech/Pfizer у межах ініціативи COVAX, яку підтримує ЄС

Україна отримала 117 000 доз вакцин BioNTech/Pfizer в рамках ініціативи COVAX, яку підтримує Європейський Союз. Загалом, протягом цього та на початку наступного тижня Україна отримає 473,850 доз вакцини BioNTech / Pfizer. Таким чином, через механізм COVAX в Україну до початку наступного тижня прибуде більш ніж 2 мільйона доз вакцини від COVID-19. Раніше в країну було доставлено 590,850 доз вакцини BioNTech/Pfizer і 1,072,800 доз вакцини AstraZeneca-Oxford AZD1222.
Україна приєдналася до ініціативи COVAX за підтримки «Team Europe», ВООЗ, ЮНІСЕФ та інших міжнародних партнерів. Вакцини Pfizer/BioNTech доставляє департамент постачання ЮНІСЕФ, що відповідає за всі постачання вакцин у рамках ініціативи COVAX для країн, що належать до компетенції Європейського регіонального бюро ВООЗ.
COVAX – це компонент Програми прискореного доступу до інструментів протидії COVID-19 з питань вакцин. Програма є глобальною ініціативою, яку спільно впроваджують Коаліція з інновації для готовності до епідемій (CEPI), Глобальний альянс із вакцин та імунізації (GAVI) та Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ). Вони співпрацюють з виробниками вакцин у розвинутих країнах і країнах, що розвиваються, а також з ЮНІСЕФ, Світовим банком та іншими організаціями. Це єдина глобальна ініціатива, що працює з урядами та виробниками, аби забезпечити доступ до вакцин проти COVID-19 по всьому світу – як у державах з високим рівнем доходів населення, так і в державах з низьким рівнем доходів населення. В рамках ініціативи COVAX було створено диверсифікований набір вакцин, що підходить для різних умов і груп населення. Ініціатива планує досягти своєї мети, забезпечивши постачання щонайменше 2 млрд. доз вакцин до країн-учасниць по всьому світу у 2021 році. Зокрема, йдеться про щонайменше 1,3 млрд. доз, закуплених донорами для 92-х учасників COVAX з низьким рівнем доходів населення за підтримки Gavi COVAX AMC.
Контекст
У реагуванні на пандемію коронавірусу ЄС дотримується підходу «Team Europe»; його мета – зберегти життя шляхом надання швидкої цільової підтримки нашим партнерам в боротьбі з пандемією. Така підтримка складається з ресурсів, які надає Євросоюз, держави-члени та фінансові інституції, зокрема Європейський інвестиційний банк і Європейський банк реконструкції та розвитку. «Team Europe» є одним з найбільших донорів механізму COVAX.
У рамках цього підходу від початку 2020 року ЄС залучив понад 190 мільйонів євро на допомогу Україні з метою подолання викликів, пов’язаних з COVID-19. У такий спосіб Євросоюз підтримав систему охорони здоров’я, працівників, які знаходяться на передовій боротьби з пандемією, малі та середні підприємства, а також вразливі групи населення. ЄС активував Механізм цивільного захисту для передачі державами-членами медичного обладнання та матеріалів Україні, а також надає їй макрофінансову допомогу розміром 1,2 млрд. євро, аби підтримати країну у подоланні нею негативних економічних наслідків пандемії.