Відкритий чемпіонат України з вертолітного спорту відбудеться на аеродромі «Широке» з 12 по 13 червня 2021 року

Відкритий чемпіонат України з вертолітного спорту відбудеться на аеродромі «Широке» з 12 по 13 червня 2021 року

У програмі чемпіонату:

– урочисте відкриття чемпіонату 12 червня в 9.00;

– змагання у вправах «Політ на точність» і «Развозка вантажів» 12 червня в 9.45-12.00;

– оглядові польоти на вертольоті для бажаючих;

– польоти малої авіації (автожир, дельтаплан);

– виставка ретро-автомобілів клубу «Фаетон»;

– змагання у вправі «Слалом» 13 червня з 9.00 до 10.00;

– нагородження переможців по вправам 13 червня 11.30-14.00;

– закриття Чемпіонату України з вертолітного спорту 13 червня 14.00.

До відкриття чемпіонату України з вертолітного спорту приурочений і мотопробіг байкерів заводського клубу «Сталеві соколи».

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