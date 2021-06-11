Відкритий чемпіонат України з вертолітного спорту відбудеться на аеродромі «Широке» з 12 по 13 червня 2021 року

У програмі чемпіонату:
– урочисте відкриття чемпіонату 12 червня в 9.00;
– змагання у вправах «Політ на точність» і «Развозка вантажів» 12 червня в 9.45-12.00;
– оглядові польоти на вертольоті для бажаючих;
– польоти малої авіації (автожир, дельтаплан);
– виставка ретро-автомобілів клубу «Фаетон»;
– змагання у вправі «Слалом» 13 червня з 9.00 до 10.00;
– нагородження переможців по вправам 13 червня 11.30-14.00;
– закриття Чемпіонату України з вертолітного спорту 13 червня 14.00.
До відкриття чемпіонату України з вертолітного спорту приурочений і мотопробіг байкерів заводського клубу «Сталеві соколи».