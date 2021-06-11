Вітаємо фіналістів конкурсу “Наша громада”!

Це був складний вибір, адже кожна ідея та громада – особлива та по-своєму цікава. Але виборці та журі зробити свій вибір.
13 Фіналістів, які проходять до наступного етапу конкурсу за рішенням журі:
Сосницька громада Чернігівської області (Сосницька громада)
«Розвиток сільськогосподарської кооперації – шлях до успіху Сосницької громади», напрямок – розвиток підприємництва
Пологівська громада Запорізької області (Пологівська міська територіальна громада)
«В чистій краплині – здоров’я дитини!», напрямок – комунальна сфера
Вільховецька громада Закарпатської області (Вільховецька громада)
«Аквапарк в середсіллі», напрямок – туризм
Опішнянська громада Полтавської області (Опішнянська територіальна громада)
«Створення Центру розвитку ремесел в Опішнянській ТГ» напрямок – культура
Широківська громада Запорізької області (Широківська об’єднана територіальна громада)
«Університет щасливого довголіття», напрямок – ініціатива для людей похилого віку
Тростянецька громада Сумської області (Тростянецька Міська Рада)
«Обираю життя!», напрямок – медицина
Вознесенська громада Миколаївської області (Міська влада Вознесенська)
«Компостуй – громаду гуртуй», напрямок – екологія
Новоукраїнська громада Кіровоградської області (Новоукраїнська міська рада)
«Новоукраїнці! Натиснемо на сміття!», напрямок – екологія
Синевирська громада Закарпатської області (Наша громада – Синевир&Син.Поляна)
«Нетиповий Синевир: «Синевир. Гори», «Синевир. Горяни», напрямок – туризм
Іллінецька громада Вінницької області (Іллінецька міська територіальна громада)
«Іллінецька астроблема», напрямок – туризм
Надвірнянська громада Івано-Франківської області (Надвірнянська міська рада)
«Театр замку Краснодвір: інтерпретація спадщини міста Надвірна», напрямок – туризм
Асканія-Нова громада Херсонської області (ОТГ Асканія-Нова)
«Асканія Фест – 100% життя та драйву», напрямок – туризм
Курахівська громада Донецької області (Курахівська об’єднана територіальна громада – громадська сторінка)
«Телемедицина – крок до сучасної медицини у Курахівський громаді», напрямок – медицина
13 фіналістів, які отримали найбільший рівень підтримки за результатами інтернет-голосування:
Полянська громада Закарпатської області
«Інформаційно-туристична платформа «Поляна Онлайн», напрямок – туризм.
Веселівська громада Запорізької області (Веселівська Громада)
«Нові соціальні послуги – Нове Життя літніх людей Веселівської громади», напрямок – ініціатива для людей похилого віку
Добровеличківська громада Кіровоградської області (Добровеличківська Отг)
«Віра в краще майбутнє», напрямок – інклюзія
Борсуківська громада Тернопільської області (Борсуківська об’єднана територіальна громада)
«Крок у чисте майбутнє», напрямок – екологія
Веснянська громада Миколаївської області (Веснянська ОТГ)
«Відпочинковий кемпінговий табір «Степові соколи», напрямок – залучення молоді
Ніжинська громада Чернігівської області (Ніжинська міська рада)
«Створення туристичного маршруту «Ніжин – забута історія», напрямок – туризм
Ворохтянська громада Івано-Франківської області (Ворохтянська селищна рада (територіальна громада Ворохти та Татарова)
«Цифровий туристичний інформаційний центр», напрямок – туризм
Ярмолинецька громада Хмельницької області (Ярмолинецька ОТГ)
«Розвиток молоді – майбутнє громади (Створення літнього молодіжного табору «Козацька Січ Ярмолинеччини», с. Сутківці)», напрямок – залучення молоді
Куяльницька громада Одеської області (Куяльницька сільська об’єднана територіальна громада)
«Євген Чикаленко: повернення із забуття», напрямок – туризм
Радсадівська громада Миколаївської області
Рекреаційно-туристичний маршрут Радсад-Велоскіф, напрямок – туризм
Верхньорогачицька громада Херсонської області (Верхньорогачицька селищна рада Каховський район Херсонська область)
«Комфортні дороги громади – крок у майбутнє», напрямок – комунальна сфера.
Іванівська громада Тернопільської області (Іванівська ОТГ)
«Подих вічності», напрямок – туризм
Мішково-Погорілівська громада Миколаївської області (Мішково-Погорілівська сільська рада – об’єднана громада)
«Від чистої громади до чистої країни», напрямок – екологія
Із 21 червня до 13 серпня проходитиме третій етап конкурсу – подача форм «Детальний опис проєкту». Всі 26 учасників для проходження у третій етап мають заповнити форму та надати необхідні додаткові документи. У випадку відмови учасника надати додаткову інформацію та, відповідно, продовжувати участь у конкурсі, його місце займає наступний за рейтингом учасник. Остаточний список буде оголошений 20 червня 2021 року.