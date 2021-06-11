Вітаємо фіналістів конкурсу “Наша громада”!

Вітаємо фіналістів конкурсу "Наша громада"!

Це був складний вибір, адже кожна ідея та громада – особлива та по-своєму цікава. Але виборці та журі зробити свій вибір.

👉13 Фіналістів, які проходять до наступного етапу конкурсу за рішенням журі:

🏘Сосницька громада Чернігівської області (Сосницька громада)

«Розвиток сільськогосподарської кооперації – шлях до успіху Сосницької громади», напрямок – розвиток підприємництва

🏘Пологівська громада Запорізької області (Пологівська міська територіальна громада)

«В чистій краплині – здоров’я дитини!», напрямок – комунальна сфера

🏘Вільховецька громада Закарпатської області (Вільховецька громада)

«Аквапарк в середсіллі», напрямок – туризм

🏘Опішнянська громада Полтавської області (Опішнянська територіальна громада)

«Створення Центру розвитку ремесел в Опішнянській ТГ» напрямок – культура

🏘Широківська громада Запорізької області (Широківська об’єднана територіальна громада)

«Університет щасливого довголіття», напрямок – ініціатива для людей похилого віку

🏘Тростянецька громада Сумської області (Тростянецька Міська Рада)

«Обираю життя!», напрямок – медицина

🏘Вознесенська громада Миколаївської області (Міська влада Вознесенська)

«Компостуй – громаду гуртуй», напрямок – екологія

🏘Новоукраїнська громада Кіровоградської області (Новоукраїнська міська рада)

«Новоукраїнці! Натиснемо на сміття!», напрямок – екологія

🏘Синевирська громада Закарпатської області (Наша громада – Синевир&Син.Поляна)

«Нетиповий Синевир: «Синевир. Гори», «Синевир. Горяни», напрямок – туризм

🏘Іллінецька громада Вінницької області (Іллінецька міська територіальна громада)

«Іллінецька астроблема», напрямок – туризм

🏘Надвірнянська громада Івано-Франківської області (Надвірнянська міська рада)

«Театр замку Краснодвір: інтерпретація спадщини міста Надвірна», напрямок – туризм

🏘Асканія-Нова громада Херсонської області (ОТГ Асканія-Нова)

«Асканія Фест – 100% життя та драйву», напрямок – туризм

🏘Курахівська громада Донецької області (Курахівська об’єднана територіальна громада – громадська сторінка)

«Телемедицина – крок до сучасної медицини у Курахівський громаді», напрямок – медицина

👉13 фіналістів, які отримали найбільший рівень підтримки за результатами інтернет-голосування:

🏘Полянська громада Закарпатської області

«Інформаційно-туристична платформа «Поляна Онлайн», напрямок – туризм.

🏘Веселівська громада Запорізької області (Веселівська Громада)

«Нові соціальні послуги – Нове Життя літніх людей Веселівської громади», напрямок – ініціатива для людей похилого віку

🏘Добровеличківська громада Кіровоградської області (Добровеличківська Отг)

«Віра в краще майбутнє», напрямок – інклюзія

🏘Борсуківська громада Тернопільської області (Борсуківська об’єднана територіальна громада)

«Крок у чисте майбутнє», напрямок – екологія

🏘Веснянська громада Миколаївської області (Веснянська ОТГ)

«Відпочинковий кемпінговий табір «Степові соколи», напрямок – залучення молоді

🏘Ніжинська громада Чернігівської області (Ніжинська міська рада)

«Створення туристичного маршруту «Ніжин – забута історія», напрямок – туризм

🏘Ворохтянська громада Івано-Франківської області (Ворохтянська селищна рада (територіальна громада Ворохти та Татарова)

«Цифровий туристичний інформаційний центр», напрямок – туризм

🏘Ярмолинецька громада Хмельницької області (Ярмолинецька ОТГ)

«Розвиток молоді – майбутнє громади (Створення літнього молодіжного табору «Козацька Січ Ярмолинеччини», с. Сутківці)», напрямок – залучення молоді

🏘Куяльницька громада Одеської області (Куяльницька сільська об’єднана територіальна громада)

«Євген Чикаленко: повернення із забуття», напрямок – туризм

🏘Радсадівська громада Миколаївської області

Рекреаційно-туристичний маршрут Радсад-Велоскіф, напрямок – туризм

🏘Верхньорогачицька громада Херсонської області (Верхньорогачицька селищна рада Каховський район Херсонська область)

«Комфортні дороги громади – крок у майбутнє», напрямок – комунальна сфера.

🏘Іванівська громада Тернопільської області (Іванівська ОТГ)

«Подих вічності», напрямок – туризм

🏘Мішково-Погорілівська громада Миколаївської області (Мішково-Погорілівська сільська рада – об’єднана громада)

«Від чистої громади до чистої країни», напрямок – екологія

ℹІз 21 червня до 13 серпня проходитиме третій етап конкурсу – подача форм «Детальний опис проєкту». Всі 26 учасників для проходження у третій етап мають заповнити форму та надати необхідні додаткові документи. У випадку відмови учасника надати додаткову інформацію та, відповідно, продовжувати участь у конкурсі, його місце займає наступний за рейтингом учасник. Остаточний список буде оголошений 20 червня 2021 року.

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