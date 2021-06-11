Висновок запорізьких аудиторів про повернення державі 2,7 млн. грн ліг в основу рішення суду

Фахівці Управління Східного офісу Держаудислужби в Запорізькій області провели ревізію фінансово-господарської діяльності департаменту агропромислового розвитку та захисту довкілля Запорізької обласної державної адміністрації, де встановили безпідставні виплати фінансової підтримки сільгосппідприємствам. Загалом 14 агрогосподарствам зайво надали компенсацію відсоткової ставки на суму 7,6 млн гривень
Конкурсною комісією у 2018 році, незважаючи на заборону надання компенсації протягом року суб’єктам-порушникам, щодо яких встановлено факти незаконного її отримання, та протягом наступного бюджетного періоду надано грошову допомогу у сумі 3,8 млн грн двом господарствам. Стосовно цих порушників ще у 2017 році державні аудитори встановили факти незаконного отримання ними державної підтримки. І одне з цих господарств – ТОВ «Преображенське», яке отримало компенсацію відсоткової ставки за залученими у національній валюті банківськими кредитами на суму 2,7 млн гривень.
За ініціативи Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області та втручання Запорізької обласної прокуратури рішенням Господарського суду Запорізької області від 12.05.2021 року з товариства з обмеженою відповідальністю «Преображенське» стягнуто на користь Департаменту агропромислового розвитку та захисту довкілля Запорізької обласної державної адміністрації 2,7 млн гривень.
Пресслужба Управління Східного офісу Держаудислужби в Запорізькій області