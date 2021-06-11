Запоріжці хочуть знати більше: до податкової служби надійшло майже 100 запитів на публічну інформацію

З початку року до податкової служби Запорізькій області надійшов 91 запит на публічну інформацію. Досі користується популярністю традиційна пошта – 47 запитів були надіслані у вигляді листів. Електронні сервіси теж не відстають – 38 запитів прийшли електронною поштою і шість через “Електронний кабінет платника”.
Більшість звернень надіслали громадяни – 63 запити. Від установ та організацій надійшло 28 звернень. Вісім запитів були надіслані іншими органами виконавчої влади (як належному розпоряднику інформації).
Найчастіше запитувачі зверталися до податкової служби з проханням надати дані щодо відомостей про третіх осіб, стану надходження податків до бюджетів України, суми нарахованих податків та іншої інформації.
За підсумками розгляду на 79 запитів були надані відповіді, а по 12 зверненнях відомості належать до категорії з обмеженим доступом.
Нагадуємо, направити запит до податкової служби області можна трьома способами: поштою на адресу 69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 166 (з приміткою на конверті “Публічна інформація”), через Електронний кабінет або на електронну адресу: zp.pubinfo@tax.gov.ua, а також факсом за номером: (061) 219-05-15.
Докладніше про доступ до публічної інформації – за посиланням: https://zp.tax.gov.ua/dfs-u-regioni/golov-upr/dostup-do-publichnoi-info/.