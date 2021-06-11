Запорізька торгово-промислова палата презентувала спільний проєкт з литовськими колегами

10 червня Запорізька торгово-промислова палата запросила підприємців на зустріч «Запоріжжя – Вільнюс». Унікальною можливістю представити свою компанію литовським колегам, встановити прямі ділові контакти, отримати інформацію щодо особливостей роботи з Литвою скористалися понад 50 запорізьких компаній, що працюють в агросекторі, харчовій промисловості, машинобудуванні та металургії, енергетиці, логістиці, надають послуги автоматизації, консалтингу.
Під час заходу презентували новий проєкт співпраці Запорізької торгово-промислової палати та Вільнюської торгово-промислової і ремісничої палати для підтримки регіонального бізнесу.
Захід відбувся у ВЦ «Козак-Палац» та онлайн.
У зустрічі взяли участь: Надзвичайний і Повноважний Посол України у Литовській Республіці Володимир Яценківський, президент Запорізької торгово-промислової палати Володимир Шамілов, економічний потенціал регіонів презентували начальник Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Запорізької облдержадміністрації Артур Бойко, з литовського боку – аташе Посольства Литви в Україні Сергєус Тихоміровас.
Як зазначив президент Запорізької торгово-промислової палати Володимир Шамілов, 5 років тому підписано двосторонню угоду про співпрацю між Запорізькою і Вільнюською палатами. Спільно реалізували так званий твінінговий проект – це інструмент впровадження норм і стандартів Європейського Союзу, передачі передових практик між країнами – членами ЄС та партнерами – бенефіціарами.
Завдяки співпраці запорізьких та литовських фахівців понад 100 запорізьких компаній отримали експертну підтримку у питаннях виходу на ринки ЄС, розроблена дорожня карта імпорту / експорту агропродукції між Литвою та Україною.
Сьогодні Запорізька торгово-промислова палата – провідна в регіоні організація, яка підтримує експортерів на всіх етапах створення і просування товару – від моменту адаптації продукту згідно з техрегламентами окремих ринків – до забезпечення фінансових операцій.
Про новий проєкт підтримки бізнесу
Під час зустрічі «Запоріжжя-Вільнюс» презентували двосторонній проєкт,спрямований на покращення експортних можливостей малого та середнього підприємництва у Східній Європі шляхом розвитку кластерного руху.
Наразі за ініціативи Запорізької торгово-промислової палати працює запорізький кластер «Інжиніринг. Автоматизація. Машинобудування». Це об’єднання підприємців, що працюють над створенням спільного конкурентоспроможного продукту, розвитком міжнародної співпраці. Литва має успішний досвід реалізації таких кластерних ініціатив. У планах – створення кластерів – об’єднань в інших галузях, зокрема, сільському господарстві, заохочення українсько-литовської промислової кооперації.
Стежте за інформацією на сайті www.cci.zp.ua. У продовження зустрічі будуть опубліковані комерційні пропозиції литовських компаній, а також презентаційні матеріали.