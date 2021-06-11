Запорізькі аудитори за 5 місяців 2021 року попередили порушення із закупівлями вартістю майже 167 млн гривень

Фахівці Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області упродовж січня-травня 2021 року провели моніторинг 152 процедур закупівель товарів, робіт та послуг загальною вартістю понад
520 млн гривень.
За результатами заходів державного фінансового контролю аудитори встановили порушень за процедурами закупівель вартістю понад 410 млн грн та попередили витрачання коштів за проведеними з порушеннями закупівлями вартістю майже 167 млн гривень.
Зокрема, через виявлені порушення відмінено 41 процедуру відкритих торгів на суму майже 40 млн грн, розірвано 19 договорів на суму понад 127 млн гривень.
До суду скеровано один протокол про адміністративне правопорушення, 5 протоколів розглянуто адміністративною комісією Управління, за результатами розгляду яких притягнуто до відповідальності 4 посадових осіб шляхом накладання адміністративних штрафів на загальну суму
8,5 тис. гривень.
Пресслужба Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області.