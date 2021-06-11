Час проведення: 17:00 – 21:00
У програмі сімейно–молодіжного етно-свята: вистава Кінного театру та веселі козацькі розваги, інтерактивний виступ гурту «Запорозькі тулумбаси», демонстрація давнього бойового мистецтва від Театру козацького бою «Запорозький Спас», ірландські народні танці й музика від колективу NOT A BAGPIPERS, яскраве шоу від Театру вогню «Магай», майстер-класи з плетення купальських вінків та виготовлення ляльок-мотанок, квест з пошуку магічної квітки папороті, пивні конкурси та конкурси на кращий вінок з оригінальними призами, народні танці та хороводи, стрибки через вогонь та багато інших запальних ігрищ, а також етно-дискотека. Родзинка свята – купальські млинці!
Телефони для довідок – 067-619-52-90
Запрошуємо на святкування Трійці та Івана Купала в Кінний театр на Хортиці у неділю, 20 червня!
Час проведення: 17:00 – 21:00