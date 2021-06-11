Завдяки зусиллям запорізьких аудиторів відшкодовано втрат на суму понад 28 млн гривень

Фахівці Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області за січень-травень 2021 року забезпечили відшкодування порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, на суму понад
28 млн гривень. Всього ж з початку року встановлено фінансових порушень на суму майже 94,5 млн гривень.
Керівники місцевих органів влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій прийняли 30 управлінських рішень та виконали 6 пропозицій за результатами державних фінансових аудитів.
З метою забезпечення повного відшкодування виявлених втрат аудитори передали до правоохоронних органів матеріали 13 заходів державного фінансового контролю, за якими розпочато 12 досудових розслідувань, направлено 5 письмових повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за переданими матеріалами заходів контролю та вручено 5 повідомлень за результатами участі у перевірках правоохоронних органів.
За вчинені фінансові порушення до адміністративної відповідальності притягнуто 46 особу. До підприємств, установ та організацій, під час ревізій яких виявлені порушення, в 3 випадках застосований такий захід впливу, як зупинення операцій з бюджетними коштами, у 2 випадках попереджено про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення, у одному випадку зменшено бюджетні асигнування.
Повернуто одержувачами бюджетні кошти, використані не за цільовим призначенням, на суму 410 тисяч гривень.
Пресслужба Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області.