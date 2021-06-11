Зустрічайте свіжий випуск ПравдаЗП №22 від 10.06.2021р.

Друзі! У четвер, 10 червня, виходить у світ черговий випуск Запорізької обласної газети «ПравдаЗП» громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Нова газета виходить тимчасово на період, поки трудовому колективу КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ Закон України про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда».
Раді вам повідомити, що нарешті у справі боротьби запорізької громади за свою газету з’явилася реальна надія на відродження нашого клейноду. Комітет Верховної ради України з питань свободи слова під головуванням народного депутата України Нестора Шуфрича за заявою народного депутат України Сергія Штепи взяв питання роздержавлення «Запорізької правди» під свій контроль.
Нещодавно з ініціативи голови Запорізької обласної ради Олени Жук відбулася зустріч очільниці ЗОР із в.о. головного редактора КП «Газета «Запорізька правда»ЗОР Наталією Зворигіною. Про це ми розповімо докладніше у наступному випуску нашої газети.
Тож із сподіваннями на краще продовжуємо лупати цю скалу.
А газета «ПравдаЗП» і надалі виходитиме як волонтерський проект громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», допоки ми не відновимо справедливість. Тож підтримуйте нас всі люди доброї волі, яким не байдуже доля України!
Зробити свій донат кожен небайдужий до долі газети може просто на сайті нашого видання https://zp-pravda.info, натиснувши у правому верхньому кутку головної сторінки кнопку «Допомогти виданню».
Віднедавна на Інтернет-порталі нашої газети ПравдаЗП за посиланням https://zp-pravda.info працює он-лайн радіо.
Переважна більшість трансляцій присвячена творчості місцевих вокальних колективів і солістів.
Передбачаємо з часом суттєво розширити коло виконавців. А також транслювати подкасти бесід з митцями, підприємцями, видатними людьми нашого краю.
Долучайтесь до кола наших друзів. Читайте нашу газету і слухайте наше радіо.
Принагідно нагадаємо, що передплатити нашу газету – її друковану версію можна в відділеннях поштового зв’язку та пунктах приймання передплати, у листонош на доставних дільницях.
Триває передплата на 2021-ий рік. Передплатити нашу газету можна з будь-якого місяця, варто лишень провести оплату до 25 числа кожного місяця, що передує передплатному.
Наші передплатні індекси:
21707 – пільгова передплата: 32,45 на 1 місяць; 97,35 грн на 3 місяці, 194,70грн на 6 місяців
21708 – 37,45 на 1 місяць; 112,35 грн на 3 місяці, 224,70грн на 6 місяців.
Також зауважимо, що віднедавна передплату на нашу газету в Укрпошті можна оформити і он-лайн. Достатньо лише пройти за посиланням:
Додамо, що редакція нашої газети підготувала для своїх друзів, хто передплатив нашу газету на півроку, подарунок – обережну ляльку-мотанку «Сонячний кінь»( опис ляльки-мотанки «Сонячний кінь» дивіться нижче у інформації про наш аукціон)
Щоб отримати такий подарунок, слід надіслати запит в редакцію
на поштову адресу: 69114, м.Запоріжжя. вул.Запорізького козацтва, б.41. кв.83 Зворигіній Наталії Георгіївні,
або на електронну адресу: zvorygina68@gmail.com.
У листі необхідно вказати контактні дані: ПІБ, поштову адресу, на яку хочуть отримати подарунок, контактний телефон (обов’язково!!!).
До заявки слід додати копію свідоцтва про передплату газети на півроку 2021 року з будь-якого місяця.
Тим, хто передплатить газету на цілий рік також додатково передбачаємо у подарунок ляльку-мотанку «Птах щастя».
Птах – це древній образ Духа і Душі. Існувало повір’я, що якщо жінці птах сів на голову, на плече або на руку, весь рік у неї буде щасливим і вдалим. Вважалося, що птахи несуть з собою ключі від щастя, тепло і світло.
Птаха Щастя вважають оберегом сімейного щастя і благополуччя, також ця лялька є символом добрих звісток. Він з’являється, коли є потреба повсякденне життя людини, що стало вже прісним і безбарвним, активізувати, урізноманітнити, наповнити сенсом. У багатьох людей є мрія, але не кожен наважується втілити її в життя. Образ Птаха Щастя допомагає людині наважитися, вийти назустріч мрії, і перетворити її в реальні Щастя і Удачу.
Зазвичай такий оберіг підвішували у кожній хаті, поміщали його зазвичай під стелею в передпокої, щоб кожен, хто входить, пройшов під ним. Робилося це спеціально, щоб оберіг забрав все негативне, з чим людина може прийти, і пропускає в дім тільки хороше.
Нагадаємо шанувальникам нашого видання і про творчий проект газети – благодійний аукціон «Ідентифікація.UA».
Обласна газета ГО «Клуб друзів «Запорізької правди» – єдине в Запорізькому краї українськомовне видання регіонального рівня «ПравдаЗП» потребує допомоги друзів. Долучайтеся до нашого нового проекту – аукціон «Ідентифікація.UA». В рамках аукціону ми пропонуватимемо вироби hand made, виготовлені за всіма правилами українського ужиткового мистецтва.
Всі кошти, виручені за результатами аукціону, будуть направлені на розвиток видання «ПрадаЗП», його веб-порталу і сторінок у соціальних мережах, а також на реалізацію права Запорізької громади на вільний доступ до інформації і свободу слова щодо відродження у судовому порядку газети «Запорізька правда» із 103-річною історією.
Наш новий лот – лялька-мотанка «Сонячний кінь». Це лялька-оберіг. Кінь – це символ енергії й сили, пристрастей та інстинктів, а також вірності і відданості у праці, у щоденних турботах. Предковічно коні були помічниками богів, воїнів-козаків і, головне, хліборобів. Кінь – працьовитий, войовничий і творчий дух. Сонячний кінь – це символ нескінченної творчої енергії. Він біжить крізь час та вимір протягом багатьох тисячоліть та залишає за собою вогонь – силу, яка запалює новими ідеями творчих та свідомих людей.
Виготовлена у відповідній кольоровій гамі за всіма правилами обрядової ляльки під наставництвом майстрині, психологині, лялькарки-терапевтки Ольги Манжури. Використані тільки натуральні матеріали Розмір 25х35 см.
Стартова ціна виробу – 350грн
Зробити ставку можна протягом місяця на сайті нашого видання за посиланням : https://zp-pravda.info/2020/09/29/soniachnyi-kin-tse-symvol-neskinchennoi-tvorchoi-enerhii/
Або зателефонувавши за номером: 098-447-29-36
Нинішній наш випуск виходить напередодні Всесвітнього дня донорів крові.
До визначної дати у Запоріжжі запрацював проєкт «Свій донор». Проєкт для донорів та тих, хто потребує донорської крові. Діятиме він у Телеграмі, де розробили чат-бот. У ньому люди можуть зареєструватись, щоб стати донорами крові
Додатись до цього чат-боту можна через QR-код. Його можна знайти на афішах, котрі будуть розповсюджені в лікарнях. Також можна зайти на сторінки в Інстаграм і Фейсбук громадської організації «Спільнота волонтерів об’єднаних ідеєю», де закріплений пост «Свій донор» і там знайти посилання на цей чат-бот.
За словами менеджерів проєкту, вони створять спеціальну базу даних донорів, за допомогою якої люди зможуть просити про допомогу.
Шляхетних людей – донорів крові, які щиро рятують життя інших, вітаємо із визначною датою і бажаємо їм міцного козацького здоров’я, щастя і добробуту!
Також ми розкажемо про таке:
Смертельна пожежа у обласній інфекційній лікарні. Висновки експертів: хто винний і чи можна було запобігти? Деталі у рубриці «На часі»
А ще ми інформуємо своїх читачів про наступне.
У нашій традиційній рубриці «Справи небайдужих» розкажемо про людей, які нас надихають та про події, що нас захоплюють.
Піднімаємо й важливі соціальні проблеми.
Про роль молоді у розвитку сучасного українського суспільства в окремо взятому Запорізькому регіоні читайте у рубриці «Молоде – не зелене».
Також спонукаємо вас замислитися над питаннями уроків, які подає нам життя та історія.
Епідемія байдужості: журналістиці прагнуть перекрити кисень. Голова НСЖУ Сергій Томіленко у своєму виступі з нагоди Дня журналіста в Україні визначив проблеми вітчизняної галузі і їх наслідки для українського суспільства.
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
Мистецтво дбати про себе: з чого почати? Ми часто чуємо звідусіль гасла на кшталт: «Просто полюби себе», «Прийми себе таким, який ти є», «Почни піклуватися про себе».
Однак ніхто на практиці не розповідає, як це зробити: як стати для себе найкращим другом або надійним дорослим, як про це говорять в психології.
Тож сьогодні ми підготували для вас добірку порад, які навчать піклуватися про власне психічне здоров’я та допоможуть започаткувати традицію щоденної турботи про себе та своє хороше самопочуття .
Залучаємо наших читачів і до корисного дозвілля
Нині у рубриці «Культура і життя » розкажемо про творчі події у нашому регіоні. А у рубриці «Знай і люби свій край» пропонуємо знайти відповідь на питання, чому в Атманаї на березі Азовського моря у Запорізькій області знаходять Францію?
У традиційній рубриці «Дивина тижня» дізнайтесь про нового хазяїна багатоповерхового будинку – … кота. Про що саме йдеться? Читайте «ПравдаЗП»
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд та ще багато іншої корисної інформації. А ще – публікуємо річні Зодіакальний і Східний гороскопи на 2021 рік!
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Правди ЗП» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), у стаціонарних відділеннях Укрпошти або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 099-079-28-46.