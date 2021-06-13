Встановлено схему зловживання службовим становищем посадовими особами підприємства

Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Запорізькій області при співпраці з Національною поліцією Донецької області виявлено міжрегіональну схему діяльності підприємств, зареєстрованих та території України, які не мали на меті здійснення господарської діяльності.
Встановлено, що шляхом перекручення та внесення завідомо неправдивих відомостей, підприємства оформлювали операції з незаконного формування податкового кредиту та перераховування грошових коштів на фіктивні суб’єкти господарювання з метою подальшого зняття готівки.
Групою осіб ризикові підприємства використовувались як транзитні для формування незаконного податкового кредиту для суб’єктів господарювання реального сектору економіки.
Виведення коштів до тіньового сектору економіки здійснювалось шляхом використання схеми мінімізації податків через фіктивні підприємства Донецької, Луганської та інших областей України.
За результатами спільної роботи, виявлено неправомірну діяльність підприємства Запорізької області, яка мала ознаки злочину з виведення коштів на суму понад 21 млн. грн. та формування податкової вигоди з податку на додану вартість на суму понад 3 млн. грн.
На теперішній час здійснюються слідчі дії в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за ознаками правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.2 ст.364 КК України.