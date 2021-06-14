Козацькі забави Запорізького Пласту

Національна скаутська організація Пласт Запорізької округи, влаштувала для своїх учасників трьоденний вишкіл. Захід відбувся на о.Хортиця. Пластуни жили у наметах, готували на багатті український борщ, плов, трав’яний чай, інші смаколики, тренувалися у скелелазінні, вчилися надавати медичну допомогу, орієнтуватися на місцевості, опановували байдарки. А ще звісно багато спілкувалися між собою та знайомилися із пластунами з Миколаїва та Черкас. Їх осередки теж брали участь у вишкілу.
Завітала до пластунів волонтерка та ветеранка ЗСУ, наша відома снайперка Юлія Матвієнко, зустріч з якою мала величезний відгук у юних серцях. З захопленням пластуни слухали розповіді про війну. Також Юлія влаштувала великий та змістовний майстер клас з маскування на місцевості.
Культурна програма заходу складалася із виступу музичного колективу «Бандерштат» у суботу ввечері.
Нагадаємо, Національна скаутська організація Пласт налічує сторічну історію. Одним з засновників Пласту в Україні був син Івана Франка- Петро. Головний напрямок організації є патріотичне виховання молоді. Справжній пластун служить лише Богові та Україні. Пластунами були такі особистості як Степан Бандера, Роман Шухевич, Квітка Цісик .
Олександр Максимов