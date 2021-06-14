Втілити мрію в реальність: житловий комплекс «Comfort City» в Запоріжжі повністю готовий до заселення

Зовсім недавно громадськості стало відомо про запуск пілотного проекту з будівництва нового житлового комплексу, а вже сьогодні довгоочікуваний ЖК Comfort City повністю готовий до заселення і є візитною карткою одного з найкрасивіших і екологічно чистих районів міста.
Історія забудовника, якому можна довіряти
Ще в 2019 році на будівельний ринок житлової нерухомості Запоріжжя увійшла компанія-забудовник Sensar. Під час презентації проекту було озвучено амбітну обіцянку – звести сучасний і комфортний житловий комплекс в Бородінському мікрорайоні зі зручним паркінгом і зеленою зоною в короткий термін.
Це стало справжнім викликом для забудовника, оскільки у запорожців уже були побоювання щодо новобудов. Тому головною метою було показати, що в місті може бути побудований житловий комплекс європейського класу з нестандартними архітектурними рішеннями, яскравою колористикою і закритою територією.
У Sensar вже був досвід роботи в будівництві з 2013 року в Запорізькому і Дніпропетровському регіонах, а також команда професійних будівельників, готових підкорювати нові вершини.
«Запоріжжя давно потребувало оновлення житлового фонду, а також забудовника, якому можна довіряти. Ми поставили перед собою мету – дати можливість жителям нашого міста придбати комфортну нерухомість і оселитися сім’ям в квартирах «комфорт класу». Для нас важливо було не тільки побудувати житло, з огляду на всі основні запити сучасного ринку нерухомості, але і вкластися в зазначені строки», – розповів гендиректор компанії-забудовника Sensar Марк Марченко.
Компанії вдалося не просто здати житло в намічені строки, але і зробити це з випередженням. Забудовник вже завоював довіру городян і розбив всі стереотипи про недобудови, навіть незважаючи на складний період для бізнесу, пов’язаний з пандемією.
Уже в кінці 2020 року перші сім’ї оселилися в новому будинку і зустріли Новий рік в квартирах своєї мрії.
Зарядна станція для електромобілів і кращі варіанти квартир
В цьому році будівельники продовжили роботу над ще двома секціями та вже подолали фінішну пряму будівництва ЖК Comfort City. 10 червня на урочистості з нагоди закінчення робіт в офісі продажів Sensar гості і представники компанії-забудовника в теплій атмосфері обмінялися враженнями від цієї події, розіграли безліч подарунків, подивилися фільм про те, як працювали над проектом.
Просторі квартири, барвистий фасад, безпечна дитяча площадка і зелений двір повністю готові і радо зустрічають своїх мешканців. На особливу увагу заслуговує зарядна станція для електромобілів, яку встановили на власній парковці будинку. Comfort City – це перший житловий комплекс в Запоріжжі, який запропонував автовласникам унікальну можливість заряджати свій автомобіль поряд з будинком.
«Наші клієнти – це люди, які цінують комфорт і бажають створити свій власний ергономічний простір, де буде все необхідне для життя. Comfort City – приклад того, як сучасні технології роблять наше життя безпечнішим і кращим», – говорить директор компанії-забудовника Sensar і керівник відділу продажів Олена Бартуль.
Якщо ви бажаєте приєднатися до числа володарів якісної нерухомості з комфортним розташуванням і всією необхідною інфраструктурою, телефонуйте за телефонами (095) 622 60 06, (097) 622 60 06. А ще краще приходьте в офіс продажів Sensar, який знаходиться поруч з ЖК Comfort City за адресою вул. Бородінська, 2.