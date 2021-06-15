Увага, шахраї! На мешканців Приморська та Бердянська полюють псевдоподатківці

Бердянські та приморські підприємці почали отримувати тривожні дзвінки з вимогами перевести гроші за скасування податкової перевірки. Невідомі аферисти використовували номера (099)309-96-18 та (099)309-92-33 та представлялись Олександром Прошутінським та Оксаною Федоровою.
Закликаємо платників податків бути обачними та не брати участь у подібних схемах. Якщо ж вам зателефонували зі схожою вимогою, негайно звертайтеся на Антикорупційний сервіс ДПС України «Пульс» за тел. 0-800-501-007 (напрямок 4) та до Національної поліції за телефоном 102.