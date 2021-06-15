Запорізькі забруднювачі довкілля сплатили майже 221 мільйон гривень екоподатку

Упродовж п’яти місяців запорізькі підприємства, установи і підприємці сплатили до бюджетів усіх рівнів 220 мільйонів 600 тисяч гривень екологічного податку. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, у порівнянні з відповідним періодом 2020 року надходження збільшились на 15 мільйонів 500 тисяч гривень.
Зокрема, до державного бюджету надійшло 133 мільйони 500 тисяч гривень екоподатку, що на 6,2 мільйона більше показника січня-травня минулого року. До місцевих скарбниць спрямовано понад 87 мільйонів, це на 9,3 мільйона гривень більше, ніж роком раніше.
Найбільші платежі забезпечили компанії і підприємці м. Запоріжжя – майже 66 мільйонів гривень. Енергодарські, кам’янсько-дніпровські та великобілозерські суб’єкти господарювання перерахували до бюджетів 57,5 мільйона гривень, Запорізького району – 5,3 мільйона, мелітопольські та веселівські – 1,4 мільйона, бердянські та приморські – понад мільйон, пологівські, більмацькі та розівські – 940 тисяч тощо.
У Запорізькій області зареєстровано 3276 платників екологічного податку. Вони здійснюють викиди шкідливих речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення, у водні об’єкти, а також розміщують, утворюють або зберігають радіоактивні відходи тощо.
Фахівці податкової служби проводять спільну роботу з профільними департаментами облдержадміністрації, територіальними органами держекоінспекції та держводагенства для виявлення підприємств, які мають сплачувати екологічний податок. Так, протягом 2020 та 2021 року залучено 735 нових платників, 720 з них мають пункти з роздрібної та оптової торгівлі і зберігання пального.