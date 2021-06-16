Підробіток влітку: поєднай корисне із приємним

Тимчасова робота влітку має свої плюси. Перш за все це хороший варіант для тих, у кого немає постійного місця роботи, а також відмінна можливість отримати новий досвід. Правда, заробітки в більшості вакансій залишають бажати кращого, але, наприклад, існує можливість оздоровлення, якщо обрати роботу на морському узбережжі чи скористатись тимчасовим житлом та харчуванням за рахунок роботодавця, в разі обрання тимчасових робіт у соціальній сфері.
Станом на 15.06.2021року в базі даних Запорізької обласної служби зайнятості налічується майже 50 актуальних вакансії від роботодавців, які пропонують роботу на узбережжі Азовського моря, а саме в Бердянську, Приморську, Приазов’ї та Якимівці, а також у Великий Луг (м. Запоріжжя). Більшість з таких вакансій мають виключно сезонний характер роботи.
Як правило, роботодавці активно шукають персонал для роботи на базах відпочинку, дитячих таборах. З найбільш великих замовників кадрів можна виділити наступні: ДП “Пансіонат “Дорожник”, Пансіонат «Металург», ТОВ “Бердянськ-Тур”, Міське комунальне підприємство “Дитячий оздоровчий центр “Червона гвоздика” Бердянської міської ради, ТОВ «Бістро-ЛТД», Дитячий оздоровчий центр «Супутник».
До найбільш затребуваних вакансій відносяться: кухар (заробітна плата 6500 грн.), кухонний робітник (заробітна плата 6000 – 7500 грн.), офіціант (6000 грн.), прибиральник територій (заробітна плата 6500 грн.), покоївка (заробітна плата 6100 – 7500 грн.), сестра медична (брат медичний) (заробітна плата 6000 грн.) тощо.
Незважаючи на те, що такі роботи носять тимчасовий характер и можуть виконуватись на умовах неповного робочого дня, на людину, яка приймає участь у таких роботах, розповсюджуються всі соціальні гарантії, а саме: умови праці відповідають законодавчим нормам, сплачуються внески, податки та лікарняні. Оплата здійснюється за фактично виконану роботу. Якщо тимчасовий працівник згідно законодавства отримує допомогу по безробіттю, у разі тимчасового працевлаштування такі виплати будуть продовжуватись, саме тому тимчасова зайнятість дає можливість додаткового заробітку.
«В цілому треба сказати, що літніх вакансій досить багато, і вони постійно змінюються, навіть протягом дня. Одні відкриваються – і це означає, що у багатьох з’являється шанс трохи змінити своє життя. Інші закриваються, що, безумовно, теж добре: адже це говорить про те, що безробітні отримують роботу. Вакансії не висять місяцями, а роботодавці та здобувачі за сприяння служби зайнятості знаходять один одного» – запевняють фахівці служби зайнятості.
Додаткову інформацію можна отримати у:відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47