Відкритий чемпіонат України з вертолітного спорту.Пілоти виступали на вертольотах Мі-2 з двигунами АІ-450 виробництва АТ «МОТОР СІЧ».

Справжнім святом для закоханих в небо і тих, хто мріють про польоти, став Відкритий чемпіонат України з вертолітного спорту, який був організований Федерацій вертолітного спорту України (ФВСУ) і проходив з 12 по 13 червня 2021 року на аеродромі Широке.
Президент ФВСУ, головний конструктор вертолітної техніки України, президент АТ «МОТОР СІЧ», Герой України Вячеслав Богуслаєв привітав учасників і гостей чемпіонату, присвяченого пам’яті видатного авіаконструктора І. Сікорського:
– Дорогі гості, шановні керівники області та міста, учасники змагань! Сьогодні ми повертаємо Україні її пріоритети і цей чемпіонат ми присвячуємо Ігорю Сікорському, який був у нас на підприємстві, зробив перший літак в 1910 році, а потім переїхав в Америку, і зараз його в усьому світі вважають батьком вертольотобудування. Великий Сікорський залишив нам велику спадщину – найбільші в світі літаки-гіганти, сердь яких Sikorsky S-29-A, «Ілля Муромець», літаки-амфібії і вертольоти, здатні сідати і злітати з води. Але найбільшу славу йому принесли гвинтокрилі машини. Звичайно, без авіаційних двигунів ця техніка не змогла б функціонувати. І сьогодні ми ставимо перед собою великі завдання. Перш за все, ми повинні забезпечити оборонну міць країни – цього від нас чекають в Міноборони України. Потрібно віддати належне нинішньому керівництву країни. Наш Президент України Володимир Зеленський, на відміну від своїх попередників, приділяє пильну увагу розвитку авіабудування. В даний час є державні замовлення на авіаційну техніку. До цього свята ми підготували і вже відправили перший важкий ударний вертоліт з нашими запорізькими лопатями на точку базування. Це ще одне підтвердження того, що в Україні створена вертолітний індустрія. Згодом ми вийдемо на світовий рівень і будемо наші вертольоти продавати в інші країни. Україна це визначено самою долею – саме вона починала робити перші кроки в авіабудуванні: 145 років тому Олександр Можайський представив Військовому міністерству перший літальний апарат, важчий за повітря, яким може керувати людина. А створював він його в Вороновиці під Вінницею. Ми з вами можемо пишатися тим, що є спадкоємцями традицій авіабудування, і хотілося б, щоб вони розвивалися і після нас в Україні.
Вячеслав Олександрович також розповів, що Відкритий чемпіонат України з вертолітного спорту організований Федерацією вертолітного спорту України, яка зареєстрована в Запоріжжі і має постійні контакти більш ніж з двадцятьма державними і приватними фірмами України, які працюють над удосконаленням планерів, що застосовуються у дельтапланеризмі, мотодельтапланеризмі, а також автожирів, вертольотів і літаків.
У Широкому панувала особлива атмосфера, притаманна таким грандіозним подіям: грав духовий оркестр, на землі демонструвалися зразки літальних апаратів малої авіації і ретро-автомобілі клубу «Фаетон», до відкриття чемпіонату прибули учасники мотопробігу – запорізькі байкери з клубу «Сталеві соколи» АТ «МОТОР СІЧ », працювала фуд-зона, де всі бажаючі могли поласувати шашликами, різноманітною випічкою та напоями, а небо розсікали літальні апарати малої авіації, реактивні літаки пілотажної групи Харківського аероклубу (ведучий Сергій Філатов), проводилися оглядові польоти на вертольотах для дітей і дорослих.
Вперше на чемпіонаті України з вертолітного спорту був присутній голова Запорізької облдержадміністрації Олександр Старух:
– Те, що Відкритий чемпіонат України з вертолітного спорту проходить в Запорізькій області, наочно свідчить: наше місто залишається авіаційної столицею України. Безумовно, це стало можливим завдяки зусиллям трудових колективів провідних авіабудівних підприємств Запоріжжя – АТ «МОТОР СІЧ» та ДП «Івченко-Прогрес». Флагман авиадвигателестроения України МОТОР СІЧ є лідером в такому складному і відповідальному завданні, як створення моторів для авіаційної техніки!
Він подякував керівнику підприємства В’ячеслава Богуслаєва за його зусилля по збереженню і примноженню здобутків запорізьких авіадвигунобудівників. Керівник Запорізької області висловив надію, що вертолітна техніка, яка сьогодні виробляється на МОТОР СІЧ, послужить для збереження життя і здоров’я наших земляків після відтворення санавіації в нашій країні. О. Старух побажав усім учасникам змагань успіху, а підприємству МОТОР СІЧ – подальшого розвитку, щоб наша країна змогла зберегти і розширити традиції авіабудування, закладені першими творцями авіаційної техніки.
За словами керівництва Федерації вертолітного спорту України, програма Відкритого чемпіонату України повністю відповідає програмі Чемпіонату світу з вертолітного спорту і включає 3 вправи: «Політ на точність», «Доставка вантажів» і «Слалом». Всі вони містять елементи пошуково-рятувальних операцій.
Пілоти виступали на вертольотах Мі-2 з двигунами АІ-450 виробництва АТ «МОТОР СІЧ».
У перший день чемпіонату учасники змагалися в майстерності, виконуючи дві вправи.
– Складність вправи «Політ на точність» в тому, що на висоті 2 метрів потрібно пройти по коридору, ширина якого 1 метр, а довжина – 75 метрів. Він викладений на землі. Екіпаж повинен виконати це завдання за максимально короткий час. Наступне змагання – «Доставка вантажів». Вертолітникам треба пронести вантаж вагою 8 кг, закинути його в бочки, а потім пронести між воріт і фінішувати в заданому місці, – говорить директор федерації вертолітного спорту Володимир Єна.
У неділю відбулися змагання у вправі «Слалом» – одного з найбільш видовищних у вертолітному спорті. Вправа містить у собі політ на точність з проносом відра, наповненого водою, прикріпленого до фалу, через 12 пронумерованих воріт з подальшою установкою відра в центр столу. Польотний час обмежується трьома хвилинами.
За підсумками чемпіонату переможцями в загальному заліку стали досвідчені пілоти Микола Дерегус і Дмитро Шіверскій, на другому місці – молоді вертолітники Ігор Соколов і Владислав Ставісюк, а третє місце посіли Олег Барановський та Іван Косенков.
Майстер спорту міжнародного класу, неодноразовий учасник чемпіонатів ВС СРСР і України з вертолітного спорту, абсолютний чемпіон України з вертолітного спорту 2013, 2015 року, 2017, 2018 років серед спортсменів України, призер чемпіонатів Польщі і Республіки Білорусь по вертолітному спорту, бронзовий призер збірної команди України 15 -го Чемпіонату Світу з вертолітного спорту в Польщі 2015 року, неодноразовий учасник і призер Кубка Світу (вертолітні гонки) Микола Дерегус зазначив, що сьогодні значно зросла майстерність молодих пілотів вертольотів:
– Завдяки підтримці підприємства МОТОР СІЧ вертолітний спорт в Україні займає лідируючі позиції. Сьогодні ми приділяємо велику увагу підготовці молоді, і вже є результати – молоді займають гідні місця в змаганнях і по вправах, і у багатоборстві. Поліпшується якість техніки пілотування, та й самі вертольоти стають краще, двигуни у них відмінні з чудовими тяговими характеристиками. Підтвердження тому – ряд світових рекордів, встановлених у минулому році на наших вертольотах, – сказав командир вертольота Н. Дерегус.
А льотчик-оператор Д.Шіверскій, який виступає з ним в одному екіпажі третій сезон, додав:
– Нам дуже приємно, що молоді пілоти, як то кажуть, наступають на п’яти, і в чомусь навіть обганяють нас. Так і має бути. Завтра вони будуть в перших рядах, і хочеться побажати їм якомога більше польотів і перемог!
Чемпіонат завершився. У ньому було все: і спортивний азарт, і неприборкана енергія, і пристрасне прагнення до перемоги. А головне – для учасників і любителів вертолітного спорту свято відбулося. Підприємство МОТОР СІЧ спільно з ФВСУ змогло організувати його в такий непростий час і зробити подарунок Запоріжжю і запорожцям.
Лариса Дудек
Фото Олександра Гюльназаряна і Юлії Борисенко