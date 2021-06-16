Запорізькі добувні підприємства спрямували до бюджетів 724 мільйони гривень

З початку року до бюджетів усіх рівнів надійшло 724 мільйони гривень рентної плати за користування надрами. Це майже на 576 мільйонів гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, підприємства і підприємці регіону спрямували до державної скарбниці 507 мільйонів гривень рентної плати за користування надрами, до місцевих бюджетів – 217 мільйонів гривень.
Найбільші суми сплатили василівські і михайлівські суб’єкти господарювання – 694 мільйони гривень, платники обласного центру забезпечили 13 мільйонів, токмацькі та чернігівські – 4,4 мільйона, пологівські, більмацькі та розівські – 3 мільйони, Запорізького району – 2,4 мільйона, бердянські та приморські – 2 мільйони, вільнянські та новомиколаївські – 1,9 мільйона тощо.
Всього в Запорізькій області цей платіж перераховують до бюджетів 566 підприємств.
Нагадуємо, 22 червня – останній день подання податкової декларації рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводної сировини за травень, а 30 числа спливає граничний термін сплати.
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