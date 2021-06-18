Надходження військового збору від запоріжців перевищили 300 мільйонів гривень

Упродовж п’яти місяців платники податків регіону спрямували до державного бюджету 312 мільйонів 489 тисяч гривень військового збору. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, порівняно з аналогічним періодом минулого року сплачена сума зросла на 62 мільйони 509 тисяч гривень або на 25 відсотків.
Керівник податкової служби області підкреслив, що середньомісячні надходження військового збору складають 62,5 мільйона гривень, що на 12,5 мільйона більше, ніж торік.
У січні-травні від підприємств, організацій та підприємців м. Запоріжжя надійшло майже 164 мільйони гривень, від енергодарських, кам’янсько-дніпровських та великобілозерських платників скарбниця отримала 47,4 мільйона, мелітопольських та веселівських – 26,6 мільйона, бердянських і приморських – близько 20 мільйонів, пологівських, більмацьких та розівських – 10 мільйонів, оріхівських та гуляйпільських – 9,3 мільйона, василівських та михайлівських – 8,7 мільйона, вільнянських та новомиколаївських – 8,6 мільйона тощо.
Всього в регіоні нараховується майже 38 тисяч платників військового збору.
Нагадаємо, ставка збору становить 1,5 відсотка. Його платниками є фізичні особи-резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні.
Підписуйтесь на офіційну сторінку ДПС у Facebook: https://www.facebook.com/TaxUkraine/.
Головне управління ДПС у Запорізькій області