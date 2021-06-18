Оподаткування VIP-автівок додало запорізьким бюджетам 2,5 мільйона гривень

Оподаткування VIP-автівок додало запорізьким бюджетам 2,5 мільйона гривень

За п’ять місяців до місцевих бюджетів регіону надійшло 2 мільйони 463 тисячі гривень транспортного податку. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, власники елітних авто-юридичні особи сплатили 1 мільйон 828 тисяч гривень, від фізичних осіб скарбниці отримали 635 тисяч гривень.

Найбільші суми “автоподатку” спрямували компанії і мешканці м. Запоріжжя – 1 мільйон 251 тисячу гривень. Оріхівські та гуляйпільські платники перерахували до бюджету 344 тисячі, бердянські та приморські – 147 тисяч, енергодарські, кам’янсько-дніпровські та великобілозерські – 134 тисячі, мелітопольські та веселівські – 127 тисяч, пологівські, більмацькі та розівські – 113 тисяч гривень тощо.

Усього в області нараховується 152 особи, які володіють легковими автомобілями з датою випуску до п’яти років та середньоринковою вартістю понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати.

З переліком таких транспортних засобів можна ознайомитись на сайті Міністерства економіки України:

http://www.me.gov.ua/Vehicles/CalculatePrice?lang=uk-UA.

Ставка транспортного податку складає 25 тисяч гривень на рік.

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Головне управління ДПС у Запорізькій області

Економіка