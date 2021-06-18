Резолюція Всеукраїнської наради регіональних (місцевих) телерадіокомпаній

Ми, учасники Всеукраїнської наради регіональних (місцевих) телерадіокомпаній, організованої Національною спілкою журналістів України, відзначаємо, що регіональні телерадіокомпанії залишаються одним з важливих джерел інформації для всіх українців. Головне завдання цих медіа на сьогодні – інформування громадян, які проживають як у містах, так і у віддалених населених пунктах, часто не мають доступу до якісного інтернету та не отримують друковані періодичні видання. Крім того, стратегічно важливі питання вирішують ТРК, які працюють на прифронтових і прикордонних територіях.
Як свідчать соціологічні дослідження, українці надзвичайно потребують достовірної, перевіреної інформації про події, що відбуваються не лише в державі в цілому, а й на місцевому рівні насамперед. Епідемічна ситуація в регіоні, стан оснащення медичних закладів, реалізація адміністративно-територіальної реформи, закриття шкіл, продаж і перепрофілювання землі, кращі практики місцевого самоврядування – всі ці теми сьогодні є в пріоритеті у телеглядачів і радіослухачів на всій території держави.
Саме телебачення і радіо так званого «ближнього кола» у змозі забезпечити аудиторію якісною інформацією місцевого значення.
В умовах економічної кризи, яка поглибилася через епідемію COVID-19, виконання притаманних телерадіоорганізаціям функцій опинилося під загрозою. Критичне зменшення рекламного сегменту, брак фінансування з боку засновників, відсутність коштів на придбання якісного контенту, зростання комунальних платежів, орендної плати, вартості послуг за розповсюдження сигналу тощо призводить до того, що телерадіокомпанії скорочують працівників, обмежують територію охоплення сигналом або взагалі припиняють існування.
В умовах, що склалися, регіональні телерадіокомпанії потребують негайного реагування з боку державного регулятора, центральних та місцевих органів влади.
Заслухавши та обговоривши виступи учасників Всеукраїнської наради, ми закликаємо до вжиття невідкладних заходів для збереження регіонального (місцевого) мовлення та створення можливостей для діяльності телерадіокомпаній як надійних джерел місцевої інформації та незалежних майданчиків із обговорення місцевих проблем. Збереження цих каналів інформації забезпечить прозорість і підконтрольність роботи влади на місцях та допоможе громадянам приймати усвідомлені рішення в будь-яких ситуаціях, які стосуються їхнього життя: від особистого здоров’я до виборів.
Пропозиції учасників наради
Кабінету міністрів і Верховній Раді України:
- Створити фонд сприяння розвитку медіа для підтримки творчих проектів місцевих ТРК.
- Розробити урядову програму підтримки й розвитку місцевих медіа. Передбачити щорічне бюджетне фінансування на закупівлю аудіовізуальних послуг у місцевих ТРК у вигляді випусків місцевих новин, програм для дітей, програм для національних меншин тощо. Внести аудіовізуальну послугу до переліку таких, які становлять загальноекономічний інтерес
- Знизити податкове навантаження на регіональні (місцеві) ТРК:
- Податкові канікули до кінця карантинного періоду
- Зменшення ставки ЄСВ
- Зменшення розміру ліцензійного збору
- Внести зміни у п.1 ст. 181 Податкового кодексу України, а саме: підвищення загальної суми від здійснення операцій із постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню, з 1 000 000 гривень до 5 000 000 гривень (без урахування податку на додану вартість).
- Передбачити компенсацію ТРК як підприємствам, які отримали фінансову шкоду під час пандемії.
Визнати журналістів представниками критично важливої професії під час пандемії COVID-19. Передбачити правовий, фізичний і соціальний захист журналістів і співробітників ТРК.
- Внести зміни до закону про рекламу, із обов’язковим розміщенням певного відсотка реклами у місцевих ЗМІ. Передбачити інші норми для перерозподілу реклами на користь місцевих медіа.
- Не заважати роботі впровадженням додаткового контролю. Прибрати із законопроєкту «Про медіа» норму про наглядові ради в місцевих ТРК. Слово «реорганізація» замінити на «співпраця».
- Змінити статус ТРК з «прибуткових» на «неприбуткові».
- Надати особливі умови ТРО, які працюють у зоні проведення ООС, зокрема повна або часткова компенсація послуг з розповсюдження та доставки сигналу Концерну РРТ та Зеонбуд.
Максимальна матеріальна та технічна допомога – місцевим ТРК із прикордонних з Росією областей.
- Тимчасове, на час пандемії, державне регулювання або зменшення на період пандемії вартості послуг трансляторів та провайдерів Зеонбуду та КРРТ.
- Передбачити компенсацію за рахунок фонду для боротьби з COVID-19.
- Розробити механізм надання знижки або компенсації на послуги трансляції цифрового ефірного та супутникового сигналу.
- Відновити зруйновані та встановити нові передавачі для розповсюдження сигналу в якомога більшу кількість громад.
- Передбачити укладання договорів на розміщення матеріалів передвиборчої агітації за рахунок коштів державного бюджету не лише з ТРК державної форми власності, а й із регіональними ТРК комунальної та приватної форми власності.
Центральним та місцевим органам державної влади, органам місцевого самоврядування:
- Усвідомити поняття свободи слова. Реагувати на виступи ЗМІ. надавати запитувану інформацію вчасно і у повному обсязі, не втручатися в діяльність.
- Забезпечити вчасне фінансування місцевих комунальних ТРК з боку засновників – органів місцевої влади. Для приватних місцевих ТРК передбачити механізм відповідальності власників за своєчасне фінансування медіа.
- Забезпечити обов`язкове оплачене висвітлення діяльності місцевої та державної влади на виконання Закону щодо порядку висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування.
- Обов’язкова підтримка регіональних ЗМІ місцевими громадами (одночасна підтримка декількома громадами, які попадають до зони покриття). Затвердження програм підтримки ЗМІ.
- Передбачити компенсацію за трансляцію соціальної реклами та соціально важливих проектів на місцевому телебаченні і радіо.
- На сесіях місцевих рад прийняти рішення про зменшення земельного податку для місцевих ТРК.
- Надавати в оренду приміщення для комунальних ТРК за 1 грн.
- Забезпечити оперативне надання інформації та запровадження дієвого покарання посадовців і депутатів за оприлюднення недостовірних даних.
Національній раді з питань телебачення й радіомовлення:
- Активніше реалізовуючи свою функцію «участь у розробці пропозицій щодо вдосконалення законодавства у сфері телерадіомовлення», Нацрада має бути дієвим та неупередженим посередником між усіма мовниками та законодавцем, не надаючи перевагу загальнодержавним медіахолдингам та не знецінюючи ролі місцевих телерадіоорганізацій. Ініціювати прийняття відповідних державних програм.
- Сприяти створенню мультиплексу для місцевих ТРК.
- Ініціювати зниження розміру ліцензійного збору для місцевих ТРК.
- Запровадити обов’язкову квоту для студій-production щодо можливості отримання частини контенту безкоштовно, або принаймні за символічну платню.
- Вплинути та долучитися до створення бази фільмів та програм, створених при фінансуванні Державного агентства України з питань кіно, а також на замовлення Міністерства культури, для трансляції регіональними та місцевими мовниками на безкоштовній основі та по спрощенні процедури отримання прокатних посвідчень
- Зменшити кількість вимог, які не впливають на якісне функціонування ТРК.
- Лояльність щодо тимчасових, на час пандемії, змін програмної концепції (об’єктивне збільшення інформаційного контенту, зменшення розважального, інше).
- Підтримка ТРК на етапі продовження ліцензії або оформлення дозвільних документів.
- Сприяти розвитку добросовісної конкуренції між мовниками. Зменшити монополію регіонального суспільного мовника на першочергове отримання частот
- Прорахування додаткових частот РРТ, стимулювання створенню конкуренції.
- Розблокувати конкурс на частоти.
- Спростити систему ліцензування та змін до видачі ліцензій, враховуючи карантинні заходи.
- Під час видачі ліцензії на цифрове ефірне мовлення регіональним ТРК, які працюють у зоні ООС, дозволити ретрансляцію загальноукраїнських телеканалів згідно з укладеними угодами та внести ці програми до програмної концепції регіональних ТРК.
Також вважаємо за необхідне:
- Створити онлайн-платформу для підвищення кваліфікації журналістів місцевих ТРК.
- Організувати всеукраїнську платформу ТРК для обміну інформацією й досвідом.
- Пільгове забезпечення сучасної технікою. Надання грантів або донорської допомоги на модернізацію телекомунікаційного обладнання. кредитування за зменшеними відсотками на придбання нового обладнання.
Голова Національної спілки журналістів України
Сергій ТОМІЛЕНКО –
за дорученням 100 учасників Всеукраїнської наради