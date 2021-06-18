Від запорізьких компаній і підприємців державна скарбниця отримала майже два мільярда гривень ПДВ

З початку року представники запорізького бізнесу сплатили до державного бюджету 1 мільярд 911 мільйонів гривень податку на додану вартість. Рівень надходжень п’яти місяців минулого року перевищено на 390 мільйонів гривень або на 25 відсотків. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
У травні компанії і підприємці регіону спрямували до скарбниці 373 мільйони гривень ПДВ, що на 51 мільйон або на 16 відсотків більше, ніж торік.
У січні-травні суб’єкти господарювання м. Запоріжжя перерахували до бюджету 1 мільярд 21 мільйона гривень податку на додану вартість, мелітопольські і веселівські платники перерахували 141 мільйон, бердянські і приморські – 124 мільйони, оріхівські та гуляйпільські – 97 мільйонів, пологівські, більмацькі та розівські – 97 мільйонів, вільнянські та новомиколаївські – 87 мільйонів, токмацькі та чернігівські – 79 мільйонів, Запорізького району – 77 мільйонів.
За результатами декларування обсяги оподатковуваних операцій підприємств і ФОПів зросли до минулорічних показників на 14 мільярдів гривень, відповідно, нарахування збільшились майже на 476 мільйонів.
Усього в регіоні зареєстровано 9967 платників ПДВ, у тому числі, 9 тисяч СГД-юридичних осіб та 967 фізичних осіб-підприємців.
Нагадуємо, останній день сплати податку на додану вартість за травень – 30 червня.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області