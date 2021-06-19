Ринок праці Запорізької області

Станом на 18 червня 2021 року чисельність безробітних громадян по області становила 14,3 тис. осіб, з них 11,6 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 11 червня 2021 року – 1710 одиниць (у м. Запоріжжі – 1098 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 8 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 3 безробітні особи).
З початку червня 2021 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 125 громадян. За сприяння служби зайнятості щоденно працевлаштовано 101 безробітна особа, яка перебувала на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.