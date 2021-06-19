Українські роботодавці готові інвестувати в обладнання робочих місць для інвалідів

43% роботодавців готові витрачати власні кошти на пристосування робочих місць для осіб з інвалідністю у разі прийняття рішення про їх працевлаштування. Ще 4% роботодавців вже здійснили інвестиції у адаптацію робочих місць.
Водночас 53% роботодавців поки не готові витрачати власні кошти на пристосування робочих місць до потреб працівників з інвалідністю. Більша частина з них вважає, що на це повинна витрачатись держава.
Такі результати опитування роботодавців, яке було проведене в рамках спільної ініціативи Міністерства соціальної політики України, проекту Ради Європи «Розвиток соціальних прав людини як ключовий чинник сталої демократії в Україні» та громадської організації «Громадський рух «Соціальна єдність». Опитування стало одним з етапів побудови діалогу з бізнесом щодо бар’єрів і можливостей у створенні сприятливих умов для працевлаштування людей з інвалідністю.
Результати опитування свідчать про поступове зростання готовності роботодавців до працевлаштування осіб з інвалідністю і створення для них комфортних умов праці. Цей прогрес зумовлений розвитком програм соціальної відповідальності бізнеса на українських підприємствах. Всього було опитано понад сто компаній в усіх регіонах України, які представляють великий, середній та малий бізнес. Повні результати дослідження будуть оприлюднені 17 червня під час представлення громадськості пілотного проекту Міністерства соціальної політики «Працюй вільно».