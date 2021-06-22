Чим примітний смартфон Poco X3

Не так давно стартував продаж шикарних новинок: смартфона Poco X3 Pro та смартфона Poco X3. У представлених апаратах пропонується чудовий функціонал — у найкращих традиціях продукції Xiaomi та її дочірніх брендів.
Комплектація
Перше враження про будь-яку техніку починається з оцінки упаковки. Телефон Poco X3 поставляється у чорній коробці з дуже стильним оформленням. У комплект поставки входять безпосередньо смартфон, щільний чохол з силікону, зарядка на 33 Вт, USB-кабель, скріпка для SIM-карти та інструкція користувача. Усі елементи розкладено по своїх місцях, що підкреслює турботу бренду про кінцевого споживача і, звичайно, про власний імідж.
На екран смартфона Poco X3 наклеєно захисну плівку, що служить непоганим захистом від:
- пилу;
- бруду;
- подряпин.
Телефон виглядає ідеально. Усі елементи підігнані дуже акуратно, завдяки чому конструкція виглядає дійсно надійно. Сама конструкція монолітна, при натисканні вона не скрипить і не розвалюється. Випадкового потрапляння краплин води телефон також не боїться, адже розробники подбали про захист від бризок. Хоча плавати з цим гаджетом не рекомендується, оскільки повноцінного захисту від води він не має.
Дизайн
З точки зору дизайну смартфон Poco X3 схожий на Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Це стосується загального зовнішнього вигляду і розташування основних компонентів корпусу. На нижній грані знаходяться:
- мікрофон;
- динамік;
- порт USB Type-C;
- роз’єм для підключення дротових навушників.
Праворуч традиційно розміщено клавіші збільшення та зменшення гучності. Під ними — кнопку включення, поєднану зі сканером відбитків пальців. Що стосується розмірів, то телефони теж ідентичні. Кольорове оформлення Xiaomi Poco X3 виконано в класичному стилі — жодних яскравих переливів. Усе строго та стильно — як і годиться солідному телефону.
IPS-дисплей
У новинці встановлено IPS-дисплей з показником оновлення в 120 Hz. Для недорогого смартфона це дуже серйозний покажчик, хоча відгуки про Poco X3 свідчать, що далеко не всі покупці вірять у представлену цифру. Ще у моделі Redmi K30 була заявлена аналогічна характеристика. І якщо картинка була рівною і плавною, то зображення характеризувалося тьмяністю та розпливчатістю. Але в смартфоні Xiaomi Poco X3 перерахованих недоліків немає. Дисплей чітко й швидко відображає картинку, забезпечуючи якісну передачу кольорів. Яскравість достатня для читання інформації з екрану телефону, в тому числі на вулиці при сонячній погоді.