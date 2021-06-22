Смартфони Samsung: особливості та критерії вибору

Смартфони Samsung: особливості та критерії вибору

Компанія Samsung займає лідируючі позиції у галузі виробництва як техніки для дому, так і мобільних девайсів, в тому числі смартфонів. Вона пропонує користувачам великий асортимент моделей, що відносяться як до флагманів, так і до бюджетного сегменту. Ці гаджети є одними з найбільш затребуваних і популярних у всьому світі.

Що слід знати про пристрої Samsung 

Передусім варто відзначити, що навіть найпростіші моделі мають усі функції, необхідні для сучасного користувача. У гаджетах доступні:

  • аудіоплеєр;
  • підтримка стандартів зв’язку та бездротових технологій (3G, 4G, Wi-Fi, Bluetooth);
  • сенсорний екран з високою роздільною здатністю;
  • наявність фронтальної та основної камери;
  • слот для карти пам’яті;
  • магазин застосунків, календар, блокнот та ін.

У смартфонах застосовано різні колірні рішення, що дозволяє вибрати оптимальний відтінок, в залежності від особистих уподобань.

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Різновиди

Варто звернути увагу, що компанія випускає наступні лінійки гаджетів: А; J; S.

Найбільш доступною і поширеною є серія J. Гаджети представлені в традиційному дизайні та мають хороші технічні характеристики. Для зовнішнього вигляду моделей властивий мінімалізм. У більшості гаджетів серії J використовуються чипи з 4 або 8 ядрами, тактова частота яких складає від 1,4 до 1,6 ГГц. Обсяг ОЗУ становить до 3 ГБ в залежності від обраної моделі.

Смартфони Samsung лінійки А — це золота середина. Що стосується корпусу пристрою, то варто відзначити такі особливості:

  • невелика товщина;
  • використання легких металевих сплавів;
  • строгий дизайн без гострих кутів.

Продуктивність цієї серії більш ніж висока: в них використовуються топові моделі процесорів, 2 або 3 ГБ оперативної пам’яті. Вбудована пам’ять становить 16, 32 ГБ. Також варто відзначити, що моделі мають сканер відбитків пальців, а модель А8 — систему розпізнавання осіб.

Серія S — є флагманською. Вона включає в себе смартфони, які мають найвищі показники по продуктивності й відрізняються стильним та елегантним дизайном. Можна відзначити наступні особливості:

  • використання 8-ядерних процесорів;
  • 3 або 4 Гб оперативної пам’яті;
  • сховище з 32 або 64 Гб;
  • підтримка всіх необхідних стандартів зв’язку та бездротових технологій;
  • можливість розширення пам’яті за допомогою карти об’ємом до 400 Гб.
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