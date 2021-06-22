Смартфони Samsung: особливості та критерії вибору

Компанія Samsung займає лідируючі позиції у галузі виробництва як техніки для дому, так і мобільних девайсів, в тому числі смартфонів. Вона пропонує користувачам великий асортимент моделей, що відносяться як до флагманів, так і до бюджетного сегменту. Ці гаджети є одними з найбільш затребуваних і популярних у всьому світі.
Що слід знати про пристрої Samsung
Передусім варто відзначити, що навіть найпростіші моделі мають усі функції, необхідні для сучасного користувача. У гаджетах доступні:
- аудіоплеєр;
- підтримка стандартів зв’язку та бездротових технологій (3G, 4G, Wi-Fi, Bluetooth);
- сенсорний екран з високою роздільною здатністю;
- наявність фронтальної та основної камери;
- слот для карти пам’яті;
- магазин застосунків, календар, блокнот та ін.
У смартфонах застосовано різні колірні рішення, що дозволяє вибрати оптимальний відтінок, в залежності від особистих уподобань.
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Різновиди
Варто звернути увагу, що компанія випускає наступні лінійки гаджетів: А; J; S.
Найбільш доступною і поширеною є серія J. Гаджети представлені в традиційному дизайні та мають хороші технічні характеристики. Для зовнішнього вигляду моделей властивий мінімалізм. У більшості гаджетів серії J використовуються чипи з 4 або 8 ядрами, тактова частота яких складає від 1,4 до 1,6 ГГц. Обсяг ОЗУ становить до 3 ГБ в залежності від обраної моделі.
Смартфони Samsung лінійки А — це золота середина. Що стосується корпусу пристрою, то варто відзначити такі особливості:
- невелика товщина;
- використання легких металевих сплавів;
- строгий дизайн без гострих кутів.
Продуктивність цієї серії більш ніж висока: в них використовуються топові моделі процесорів, 2 або 3 ГБ оперативної пам’яті. Вбудована пам’ять становить 16, 32 ГБ. Також варто відзначити, що моделі мають сканер відбитків пальців, а модель А8 — систему розпізнавання осіб.
Серія S — є флагманською. Вона включає в себе смартфони, які мають найвищі показники по продуктивності й відрізняються стильним та елегантним дизайном. Можна відзначити наступні особливості:
- використання 8-ядерних процесорів;
- 3 або 4 Гб оперативної пам’яті;
- сховище з 32 або 64 Гб;
- підтримка всіх необхідних стандартів зв’язку та бездротових технологій;
- можливість розширення пам’яті за допомогою карти об’ємом до 400 Гб.