Аудитори встановили сплату Департаментом культури та туризму Запорізької міської ради понад три мільйони гривень за віртуальні послуги

Фахівці Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області провели перевірку процедури відкритих торгів щодо закупівлі послуг з організації проведення заходів на загальну суму 3,3 млн грн, яку замовив Департамент культури і туризму Запорізької міської ради.
Проведеною перевіркою закупівель за зазначеною процедурою відкритих торгів порушень у сфері закупівель не встановлено. Однак, під час перевірки виконання умов договору про закупівлю послуг з організації проведення заходів, в тому числі етнофестивалю «Khortytsia Freedom» протягом 19-20 вересня 2020 року, та наявності підстав для перерахування коштів встановлено порушення фінансової дисципліни, що призвело до втрат фінансових ресурсів, на суму 3,3 млн гривень.
За результатами проведеної процедури відкритих торгів між Департаментом та переможцем процедури – фізичною особою-підприємцем. укладено договір про закупівлю послуг. А згідно з актами прийому-здачі виконаних робіт ФОП надано послуги на вказану суму, за які департамент повністю розрахувався за кошти загального фонду міського бюджету.
В укладеному договорі між замовником і виконавцем обов’язковою умовою прописано надання актів прийому-здачі виконаних робіт з усіма підтвердними документами. Та навіть їх відсутність не завадила департаменту сплатити фізичній особі – підприємцю зазначену суму. Не було надано підтвердних документів і державним аудиторам під час перевірки. А відсутність цих документів, згідно з умовами укладеного договору та чинного законодавства, є фактом безпідставно сплачених бюджетних коштів.
Дивним залишається й той факт, що на розмір суми, справно сплаченої підприємцю у повному обсязі, не вплинули і протиепідемічні обмеження, якими введено тимчасову заборону на проведення масових розважальних заходів.
коливання вартості послуг з проведення саме етнофестивалю «Khortytsia Freedom». До слова, у 2019 році на організацію та проведення заходу департамент спрямував близько 800 тис грн, тоді як у 2020 році – понад 2 млн гривень. До того ж у 2019 році послуги з проведення етнофестивалю «Khortytsia Freedom» надавались також ФОП .
Слід зазначити, що опрацюванням повного досьє ФОП, сформованого аналітичною системою «YouControl» на основі відкритих даних, виявлено цікавий факт – основна діяльність цього підприємця пов’язана з виконанням договорів, укладених саме з департаментом культури і туризму Запорізької міської ради.
Про результати перевірки поінформовано Запорізького міського голову.
Матеріали перевірки передано правоохоронним органам.
Пресслужба Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області.