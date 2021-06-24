Навантаження на 1 вакансію у Запоріжжі зменшилось вдвічі

Перед роботодавцями сьогодні постають серйозні виклики: вплив на економіку та суспільство COVID-19, тенденція до збільшення трудової міграції працездатного населення, перш за все, кваліфікованих робітників та фахівців з вищою освітою, дисбалансу між попитом і пропозицією робочої сили, спричиненого негативними демографічними процесами та недосконалістю системи підготовки кадрів та ін. Завдання, що ставить перед собою служба зайнятості в цих умовах: стабільна робота підприємств всіх видів економічної діяльності, кадрове забезпечення роботодавців області, задоволення потреб шукачів роботи, урегулювання дисбалансу між попитом та пропозицією робочої сили. В рамках такої тісної співпраці кількість роботодавців, які користуються послугами центрів зайнятості щороку зростає.
Роботодавцями протягом січня-травня 2021 року до служби зайнятості було подано 13,1 тис вакансій. Станом на 01 червня зареєстровано – 2094 вакансії, що майже на 500 вакансій більше, ніж це було станом на 1 червня 2020 року. За сприяння служби зайнятості за цей період працевлаштовано 11,2 тис осіб. За видами економічної діяльності: 42,0 % – сільське господарство; 11,6% – переробна промисловість; 9,3% – торгівля та ремонт; 4,9 – охорона здоров’я, розміщування та харчування – 4,3. Навантаження на 1 вакансію у порівнянні з минулим роком значно зменшилось: 01.06.2021 – становить 7 осіб, а 01.06.2020 – 16 осіб.
«Служба зайнятості – сервісна структура, яка постійно впроваджує нові методи та інструменти в роботі, розширює ефективні комунікації, застосовує сучасні форми роботи, які сприяють вирішенню проблем зайнятості населення», – коментує директорка Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47