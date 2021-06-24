З доходів запоріжців до місцевих бюджетів надійшло 3,7 мільярда гривень ПДФО

Упродовж п’яти місяців до місцевих бюджетів регіону сплачено 3 мільярди 727 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб. Зростання надходжень до показників аналогічного періоду минулого року склало 549 мільйонів гривень або 17 відсотків. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
Так, від представників бізнесу і мешканців м. Запоріжжя надійшло 2 мільярди 114 мільйонів гривень ПДФО, від енергодарських, кам’янсько-дніпровських та великобілозерських платників – 449 мільйонів, мелітопольських та веселівських – 300 мільйонів, бердянських і приморських – 205 мільйонів, василівських та михайлівських – 172 мільйони, пологівських, більмацьких та розівських – 130 мільйонів, оріхівських та гуляйпільських – 86 мільйонів, вільнянських та новомиколаївських – майже 81 мільйон тощо.
У структурі загальних надходжень податку на доходи фізичних осіб переважає оподаткування заробітної плати – близько 91 відсотка, на другому місці – сплата податку з грошового забезпечення військовослужбовців (4,3 відсотка), на третьому – з виплачених дивідендів та отриманих паїв, (3,2 відсотка), на четвертому – від декларування доходів фізичних осіб-підприємців, громадян та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.
Всього станом на 1 червня на території регіону нараховується 44 тисячі компаній і підприємців, які сплачували ПДФО, серед яких 17,9 тисячі СГД-юридичних осіб та 26,1 тисячі СПД-фізичних осіб.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області